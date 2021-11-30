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Рубрика: Происшествия

В Чите мать заподозрили в убийстве младенца

Текст: Ольга Коваль

Читинские полицейские нашли подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка. Ею оказалась его собственная мать. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

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Тело младенца в мусорном баке возле дома на улице Усуглинской обнаружил дворник в декабре прошлого года. Поиском предполагаемого преступника занимались полицейские и следователи. Они опросили всех жильцов многоэтажных и частных домов, расположенных поблизости. У более чем 1,5 тысячи женщин были взяты образцы биологических материалов.

"В результате проведенных экспертиз личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 28-летняя жительница Читы. Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

По данным полиции, у женщины двое несовершеннолетних детей. Семья на профилактическом учете не состояла.

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