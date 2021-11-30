В Хабаровске начали тестировать приезжающих из КНР из-за "омикрона"

Пассажиров рейсов из Гонконга и Китая начали тестировать на COVID-19 с учетом новых штаммов в Хабаровском крае

Как рассказал журналистам на пресс-конференции зампред регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, существует угроза проникновения в край штамма "омикрон".

- С полуночи воскресенья начали тестирование всех возможных наших рейсов по Китаю и Гонконгу. Все, кто появляется в крае по этим направлениям, проходят экспресс-тестирование, - сказал Никонов.

Тесты проводят специалисты краевого минздрава и управления Роспотребнадзора.

Справка "РГ"

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. По информации ВОЗ, он может быть заразнее своих предшественников и распространяться намного быстрее.