В Якутске стая бродячих собак напала на женщину

Прокуратура Якутска начала проверку после нападения стаи бездомных собак на местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как в районе ипподрома разъяренные животные набросились на женщину и повалили ее на землю. Горожанке с большим трудом удалось отбиться от собачьей своры и убежать.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят работу должностных лиц, которые отвечают за отлов и содержание бездомных животных.

Между тем в республиканском департаменте ветеринарии рассказали, что на месте ЧП уже побывали специалисты ведомства вместе с бригадой, занимающейся отловом собак. Одно животное удалось поймать, поиски остальных продолжаются.