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30.11.2021 04:08
Рубрика: Происшествия

В Приморье возбудили дело по факту смерти в пожаре пяти человек

Текст: Анна Бондаренко

Накануне вечером в Уссурийске в одноэтажном доме по улице Столетова произошел пожар. В нем погибли пять человек - трое мужчин и две женщины. Следователи СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ведомства, выехавшие на место следователи провели осмотр, установили личности погибших.

На Чукотке завели уголовное дело после пожара в жилом доме

"По предварительным данным жители дома долгое время злоупотребляли спиртными напитками и, по одной из версий, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном Главке МЧС РФ, пожарные расчеты прибыли на пожар через пять минут после поступления информации о пожаре - в 20-46 по местному времени. В 21-42 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила 76 квадратных метров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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