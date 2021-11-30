В приморском Артеме медведь напал на женщину

На улицы одного из самых крупных городов Приморья - Артема - вышел медведь. По предварительным данным, зверь напал на женщину, сообщает администрация городского округа.

"В районе улиц Сиреневая, Механизаторов и Солнечная замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости. Полицией и центром "Тигр" принимаются меры по поимке животного", - говорится в сообщении.

Горожан, если они заметят зверя, просят обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

В сети появилось видео с животным. На нем медведь быстро передвигается по улице частного сектора. В комментариях под ним люди задаются вопросом, почему медведь не залег в спячку.

Артем находится примерно в 40 километрах от Владивостока, это один из крупнейших городов края с населением свыше 100 тысяч человек.