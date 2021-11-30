Верховный суд разъяснил важные правила самообороны

Верховный суд России запретил стрелять в убегающих людей. Зато, когда жизнь человека под угрозой, тот вправе защищаться всеми способами. Когда пролилась кровь, суды обязаны каждый раз досконально вникать в ситуацию: насколько велика была опасность, не перешел ли обороняющийся грань, вправду ли он оборонялся.

Ориентироваться нижестоящие инстанции должны на правовые позиции Верховного суда России, который недавно разъяснил при рассмотрении конкретных дел важные нюансы самообороны. Например, женщина может ударить ножом, защищаясь от кулаков мужа. Зато мужчина с ружьем не должен стрелять после того, как незваные и злые гости начали разбегаться от страха.

Подборку свежих решений по волнующему всех вопросу сделал портал Право.Ру. В одном из дел житель Якутии расстрелял несколько человек, прибывших явно с недобрыми намерениями к его дому. Двое из них погибли, еще двое были тяжело ранены.

Горячая компания приехала не на чай. У них были какие-то претензии к зятю хозяина дома. После того как мужчина заступился за родственника, претензии возникли и к нему. Возбужденные недобры молодцы приехали к дому человека, чтобы разобраться с ним и его семьей.

Что значит в данном случае "разобраться", объяснять не надо. У нас и так сегодня развелось слишком много любителей собраться толпой и наброситься на человека. Появится повод на улице - косой взгляд или вежливая просьба не материться - накинутся на улице. Если ссора возникнет по телефону или не получится по каким-то причинам устроить "воспитательный сеанс" на улице, приедут домой и устроят погром.

Такие культурные традиции, резко ворвавшиеся в нашу жизнь, надо пресекать. Не удивительно, что хозяин встретил гостей на пороге дома с ружьем. Тем более что в доме у него за спиной находились испуганные внуки.

Нельзя стрелять в спину убегающего человека. Зато если опасность реальна, человек вправе защищать жизнь всеми способами

Дальше события развивались так. Увидев, что недруги приехали, хозяин подошел к воротам и на расстоянии 5-6 метров от них произвел один выстрел в воздух. Трое гостей продолжили идти вперед, четвертый дрогнул и побежал назад. Мужчина направил оружие в сторону визитеров, по-прежнему идущих к нему, и выстрелил в них через закрытые ворота из профилированного листа. Пуля попала в одного из гостей. Тот упал. Хозяин дома вышел из калитки и выстрелил в ноги другого гостя. Затем попал в живот третьему визитеру, стоявшему рядом. Четвертым выстрелом мужчина тяжело ранил последнего гостя, того самого, что убегал. Итог встречи: двое в морге, двое в больнице, один под судом.

Нижестоящие суды признали это самообороной, однако сочли, что мужчина превысил ее допустимые пределы. В итоге человек был осужден на 3 года 7 месяцев ограничения свободы. То есть не был даже отправлен за решетку. Это можно считать гуманным приговором. Хотя, конечно, и тут могут вспыхнуть споры. Одни считают, что в таких случаях вообще нельзя наказывать человека. Другие уверены, что наказывать надо строже, ведь гости еще не вошли в дом, да и оружия у них с собой не было.

В свою очередь Верховный суд России решил, что суды не учли всех обстоятельств. А именно: прицельный выстрел в убегавшего человека, а также то, что у потерпевших не было с собой оружия, и они, выйдя из машины, не высказывали никаких угроз. На сухом юридическом языке это звучит так: с их стороны отсутствовали высказывания "о намерении немедленно причинить гражданину или другим лицам смерть или вред здоровью, опасный для жизни". Поэтому решения нижестоящих судов отменены и направлены на новое рассмотрение. И вовсе не для смягчения приговора.

Зато Верховный суд России полностью оправдал женщину, которую избивал муж. В ходе ссоры она ударила супруга ножом в грудь. Не убила, но тяжело ранила. До того три инстанции признали ее виновной.

Как рассказывает защита, муж Р., "находясь в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у ее малолетней дочери, используя надуманный повод, набросился на нее, применил физическую силу, стал душить, и в этот момент она случайно нанесла Р. ножевое ранение".

Адвокаты особо отмечают, что в момент нападения в руках женщины уже находился нож, которым она резала хлеб. "В момент, когда Татьяна В. на столе резала ножом хлеб, Р. развернул ее к себе лицом, запястьем левой руки придавил шею, а правой рукой нанес два удара в область плеч, причинив физическую боль", - пересказывает Верховный суд обстоятельства дела.

В ответ женщина ударила мужа ножом в грудь. Он выжил. Все это факты, подтвержденные судом, которые не оспаривает потерпевшая сторона. То есть подсудимая не схватилась за оружие и уж точно не нападала с ножом на супруга.

Но когда на твоей шее сжимаются руки, не всегда найдешь силы отложить в сторону опасные предметы и попытаться как-то решить дело миром. Надо ли судить за то, что не получилось спасти себя, не пролив крови нападавшего?

"В. нанесла ножевое ранение Р. в момент нападения на нее потерпевшего, пытаясь защититься от его неправомерных действий, в том числе связанных с надавливанием на горло. При этом признаны достоверными показания В. о том, что в результате сдавливания горла она стала задыхаться и поняла, что не может вырваться, в связи с чем и ударила потерпевшего ножом, когда пыталась оттолкнуть, - обратил внимание Верховный суд страны. - Между тем действия потерпевшего, связанные с надавливанием на горло, от которых потерпевшая стала задыхаться, свидетельствуют о реальной угрозе ее жизни. В. нанесла Р. единственный удар ножом именно в момент реальной опасности для ее жизни с целью своего спасения".

Верховный суд требует внимательно изучать личность оборонявшегося и соотношение сил

Еще несколько лет назад пленум Верховного суда России принял специальное постановление, разъясняющее правила самообороны. Главное правило: свою жизнь можно защищать всеми способами. Право на защиту дает не только нападение, но даже угроза насилия, опасного для жизни.

Допустим, нападающий размахивает пистолетом и кричит, что сейчас пристрелит. Если ситуация нешуточная, суд поддержит того, кто рискнул защищаться. Иногда угроза возникает настолько неожиданно, что человек не успевает оценить опасность. В таком случае даже жесткая самооборона будет оправданна.

Как пояснил пленум, судам следует принять во внимание время, место, обстановку и способ посягательства. Состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения тоже могут стать оправданием для того, кто защищался. Фактически документ дал гражданам карт-бланш на защиту своей жизни. Теперь, рассматривая конкретные дела, Верховный суд подтверждает именно такие правовые позиции. В данном случае обвиняемая была полностью оправдана. За ней признано право на реабилитацию.

Эксперты портала "Право.ру" выделили несколько ключевых моментов в правовых подходах Верховного суда России. Первое: начало насильственных действий намного более значимо, чем угроза насилием. То есть иногда одних угроз недостаточно, чтобы применить силу в ответ. Второе: суд обращает пристальное внимание на личность обороняющегося, соотношение сил и вооружение каждой из сторон.