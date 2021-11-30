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30.11.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 6,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2788
  • 2 Московская область 2215
  • 3 Санкт-Петербург 2103
  • 4 Самарская область 908
  • 5 Воронежская область 742
  • 6 Нижегородская область 716
  • 7 Красноярский край 711
  • 8 Свердловская область 705
  • 9 Пермский край 693
  • 10 Республика Башкортостан 667
  • 11 Челябинская область 656
  • 12 Ростовская область 653
  • 13 Иркутская область 597
  • 14 Саратовская область 590
  • 15 Омская область 579
  • 16 Хабаровский край 565
  • 17 Краснодарский край 524
  • 18 Алтайский край 520
  • 19 Ставропольский край 475
  • 20 Приморский край 461
  • 21 Ульяновская область 450
  • 22 Волгоградская область 448
  • 23 Республика Крым 442
  • 24 Новосибирская область 397
  • 25 Липецкая область 393
  • 26 Архангельская область 387
  • 27 Ленинградская область 379
  • 28 Кемеровская область 377
  • 29 Вологодская область 376
  • 30 Тверская область 376
  • 31 Пензенская область 370
  • 32 Оренбургская область 340
  • 33 Белгородская область 338
  • 34 Забайкальский край 335
  • 35 Смоленская область 332
  • 36 Тюменская область 314
  • 37 Владимирская область 311
  • 38 Курская область 310
  • 39 Орловская область 306
  • 40 Республика Коми 291
  • 41 Удмуртская Республика 291
  • 42 Калининградская область 289
  • 43 Ярославская область 277
  • 44 Новгородская область 268
  • 45 Амурская область 259
  • 46 Кировская область 256
  • 47 Брянская область 251
  • 48 Республика Саха (Якутия) 249
  • 49 Тульская область 247
  • 50 Томская область 245
  • 51 Астраханская область 244
  • 52 Республика Татарстан 242
  • 53 Ханты-Мансийский автономный округ 234
  • 54 Мурманская область 231
  • 55 Рязанская область 231
  • 56 Республика Бурятия 230
  • 57 Республика Карелия 219
  • 58 Севастополь 216
  • 59 Тамбовская область 210
  • 60 Ивановская область 206
  • 61 Калужская область 206
  • 62 Псковская область 202
  • 63 Курганская область 200
  • 64 Костромская область 187
  • 65 Республика Дагестан 185
  • 66 Республика Хакасия 165
  • 67 Республика Мордовия 158
  • 68 Республика Чувашия 150
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
  • 70 Республика Марий Эл 123
  • 71 Сахалинская область 111
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 111
  • 73 Республика Адыгея 91
  • 74 Чеченская Республика 90
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 88
  • 76 Республика Ингушетия 86
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 80
  • 78 Республика Тыва 57
  • 79 Камчатский край 48
  • 80 Еврейская автономная область 38
  • 81 Республика Алтай 31
  • 82 Магаданская область 30
  • 83 Республика Калмыкия 26
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 9

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 636 881 случай (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,08%
  • 2. Республика Алтай 0,13%
  • 3. Москва 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 229 смертей:
  • Москва 97
  • Санкт-Петербург 69
  • Московская область 50
  • Краснодарский край 44
  • Воронежская область 41
  • Нижегородская область 38
  • Волгоградская область 37
  • Ставропольский край 37
  • Свердловская область 35
  • Ростовская область 34
  • Республика Башкортостан 34
  • Красноярский край 34
  • Самарская область 33
  • Челябинская область 30
  • Алтайский край 28
  • Саратовская область 26
  • Республика Крым 25
  • Владимирская область 24
  • Иркутская область 22
  • Пермский край 21
  • Брянская область 20
  • Рязанская область 20
  • Республика Чувашия 19
  • Новосибирская область 17
  • Ульяновская область 16
  • Вологодская область 15
  • Пензенская область 15
  • Республика Коми 14
  • Республика Хакасия 14
  • Ханты-Мансийский автономный округ 13
  • Липецкая область 12
  • Тульская область 12
  • Республика Дагестан 12
  • Оренбургская область 12
  • Омская область 12
  • Ивановская область 11
  • Тамбовская область 10
  • Новгородская область 10
  • Удмуртская Республика 10
  • Тюменская область 10
  • Тверская область 9
  • Калининградская область 9
  • Севастополь 9
  • Республика Бурятия 9
  • Забайкальский край 9
  • Белгородская область 8
  • Смоленская область 8
  • Ленинградская область 8
  • Псковская область 8
  • Республика Татарстан 8
  • Курская область 7
  • Мурманская область 7
  • Калужская область 6
  • Хабаровский край 6
  • Орловская область 5
  • Ярославская область 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 5
  • Республика Мордовия 5
  • Курганская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Костромская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Кемеровская область 4
  • Амурская область 4
  • Сахалинская область 4
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Приморский край 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Кировская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Карелия 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Тыва 1

За весь период по России умерло 275 193 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 442 человека:
  • Москва 3816
  • Санкт-Петербург 2554
  • Московская область 1952
  • Челябинская область 1506
  • Республика Крым 880
  • Краснодарский край 769
  • Омская область 752
  • Красноярский край 701
  • Пермский край 673
  • Республика Башкортостан 663
  • Волгоградская область 647
  • Ростовская область 625
  • Самарская область 615
  • Ульяновская область 610
  • Хабаровский край 603
  • Архангельская область 574
  • Нижегородская область 558
  • Саратовская область 540
  • Алтайский край 513
  • Пензенская область 492
  • Свердловская область 485
  • Липецкая область 469
  • Калининградская область 457
  • Смоленская область 432
  • Иркутская область 428
  • Ленинградская область 412
  • Вологодская область 390
  • Забайкальский край 385
  • Рязанская область 381
  • Воронежская область 358
  • Брянская область 347
  • Республика Хакасия 331
  • Тверская область 306
  • Республика Татарстан 306
  • Севастополь 305
  • Оренбургская область 302
  • Мурманская область 301
  • Псковская область 265
  • Астраханская область 263
  • Белгородская область 252
  • Тюменская область 252
  • Кемеровская область 252
  • Ханты-Мансийский автономный округ 251
  • Ярославская область 249
  • Орловская область 241
  • Тульская область 239
  • Курская область 236
  • Республика Саха (Якутия) 229
  • Новгородская область 226
  • Республика Бурятия 215
  • Республика Карелия 211
  • Калужская область 203
  • Удмуртская Республика 197
  • Томская область 196
  • Республика Дагестан 194
  • Владимирская область 192
  • Костромская область 184
  • Ивановская область 163
  • Тамбовская область 160
  • Кировская область 154
  • Курганская область 146
  • Республика Чувашия 138
  • Амурская область 138
  • Республика Мордовия 120
  • Ставропольский край 119
  • Новосибирская область 115
  • Республика Коми 112
  • Приморский край 109
  • Кабардино-Балкарская Республика 98
  • Сахалинская область 95
  • Республика Северная Осетия - Алания 94
  • Республика Марий Эл 93
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  • Чеченская Республика 87
  • Республика Ингушетия 69
  • Карачаево-Черкесская Республика 64
  • Республика Тыва 64
  • Республика Алтай 58
  • Магаданская область 39
  • Камчатский край 34
  • Еврейская автономная область 32
  • Республика Адыгея 26
  • Республика Калмыкия 26
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Чукотский автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 329 253.

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