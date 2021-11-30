За сутки в России подтверждено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 6,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2788
- 2 Московская область 2215
- 3 Санкт-Петербург 2103
- 4 Самарская область 908
- 5 Воронежская область 742
- 6 Нижегородская область 716
- 7 Красноярский край 711
- 8 Свердловская область 705
- 9 Пермский край 693
- 10 Республика Башкортостан 667
- 11 Челябинская область 656
- 12 Ростовская область 653
- 13 Иркутская область 597
- 14 Саратовская область 590
- 15 Омская область 579
- 16 Хабаровский край 565
- 17 Краснодарский край 524
- 18 Алтайский край 520
- 19 Ставропольский край 475
- 20 Приморский край 461
- 21 Ульяновская область 450
- 22 Волгоградская область 448
- 23 Республика Крым 442
- 24 Новосибирская область 397
- 25 Липецкая область 393
- 26 Архангельская область 387
- 27 Ленинградская область 379
- 28 Кемеровская область 377
- 29 Вологодская область 376
- 30 Тверская область 376
- 31 Пензенская область 370
- 32 Оренбургская область 340
- 33 Белгородская область 338
- 34 Забайкальский край 335
- 35 Смоленская область 332
- 36 Тюменская область 314
- 37 Владимирская область 311
- 38 Курская область 310
- 39 Орловская область 306
- 40 Республика Коми 291
- 41 Удмуртская Республика 291
- 42 Калининградская область 289
- 43 Ярославская область 277
- 44 Новгородская область 268
- 45 Амурская область 259
- 46 Кировская область 256
- 47 Брянская область 251
- 48 Республика Саха (Якутия) 249
- 49 Тульская область 247
- 50 Томская область 245
- 51 Астраханская область 244
- 52 Республика Татарстан 242
- 53 Ханты-Мансийский автономный округ 234
- 54 Мурманская область 231
- 55 Рязанская область 231
- 56 Республика Бурятия 230
- 57 Республика Карелия 219
- 58 Севастополь 216
- 59 Тамбовская область 210
- 60 Ивановская область 206
- 61 Калужская область 206
- 62 Псковская область 202
- 63 Курганская область 200
- 64 Костромская область 187
- 65 Республика Дагестан 185
- 66 Республика Хакасия 165
- 67 Республика Мордовия 158
- 68 Республика Чувашия 150
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 131
- 70 Республика Марий Эл 123
- 71 Сахалинская область 111
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 111
- 73 Республика Адыгея 91
- 74 Чеченская Республика 90
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 88
- 76 Республика Ингушетия 86
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 80
- 78 Республика Тыва 57
- 79 Камчатский край 48
- 80 Еврейская автономная область 38
- 81 Республика Алтай 31
- 82 Магаданская область 30
- 83 Республика Калмыкия 26
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 9
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 636 881 случай (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,08%
- 2. Республика Алтай 0,13%
- 3. Москва 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 229 смертей:
- Москва 97
- Санкт-Петербург 69
- Московская область 50
- Краснодарский край 44
- Воронежская область 41
- Нижегородская область 38
- Волгоградская область 37
- Ставропольский край 37
- Свердловская область 35
- Ростовская область 34
- Республика Башкортостан 34
- Красноярский край 34
- Самарская область 33
- Челябинская область 30
- Алтайский край 28
- Саратовская область 26
- Республика Крым 25
- Владимирская область 24
- Иркутская область 22
- Пермский край 21
- Брянская область 20
- Рязанская область 20
- Республика Чувашия 19
- Новосибирская область 17
- Ульяновская область 16
- Вологодская область 15
- Пензенская область 15
- Республика Коми 14
- Республика Хакасия 14
- Ханты-Мансийский автономный округ 13
- Липецкая область 12
- Тульская область 12
- Республика Дагестан 12
- Оренбургская область 12
- Омская область 12
- Ивановская область 11
- Тамбовская область 10
- Новгородская область 10
- Удмуртская Республика 10
- Тюменская область 10
- Тверская область 9
- Калининградская область 9
- Севастополь 9
- Республика Бурятия 9
- Забайкальский край 9
- Белгородская область 8
- Смоленская область 8
- Ленинградская область 8
- Псковская область 8
- Республика Татарстан 8
- Курская область 7
- Мурманская область 7
- Калужская область 6
- Хабаровский край 6
- Орловская область 5
- Ярославская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Северная Осетия - Алания 5
- Республика Мордовия 5
- Курганская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Костромская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Кемеровская область 4
- Амурская область 4
- Сахалинская область 4
- Ненецкий автономный округ 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Приморский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Чеченская Республика 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 2
- Республика Карелия 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Тыва 1
За весь период по России умерло 275 193 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 442 человека:
- Москва 3816
- Санкт-Петербург 2554
- Московская область 1952
- Челябинская область 1506
- Республика Крым 880
- Краснодарский край 769
- Омская область 752
- Красноярский край 701
- Пермский край 673
- Республика Башкортостан 663
- Волгоградская область 647
- Ростовская область 625
- Самарская область 615
- Ульяновская область 610
- Хабаровский край 603
- Архангельская область 574
- Нижегородская область 558
- Саратовская область 540
- Алтайский край 513
- Пензенская область 492
- Свердловская область 485
- Липецкая область 469
- Калининградская область 457
- Смоленская область 432
- Иркутская область 428
- Ленинградская область 412
- Вологодская область 390
- Забайкальский край 385
- Рязанская область 381
- Воронежская область 358
- Брянская область 347
- Республика Хакасия 331
- Тверская область 306
- Республика Татарстан 306
- Севастополь 305
- Оренбургская область 302
- Мурманская область 301
- Псковская область 265
- Астраханская область 263
- Белгородская область 252
- Тюменская область 252
- Кемеровская область 252
- Ханты-Мансийский автономный округ 251
- Ярославская область 249
- Орловская область 241
- Тульская область 239
- Курская область 236
- Республика Саха (Якутия) 229
- Новгородская область 226
- Республика Бурятия 215
- Республика Карелия 211
- Калужская область 203
- Удмуртская Республика 197
- Томская область 196
- Республика Дагестан 194
- Владимирская область 192
- Костромская область 184
- Ивановская область 163
- Тамбовская область 160
- Кировская область 154
- Курганская область 146
- Республика Чувашия 138
- Амурская область 138
- Республика Мордовия 120
- Ставропольский край 119
- Новосибирская область 115
- Республика Коми 112
- Приморский край 109
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Сахалинская область 95
- Республика Северная Осетия - Алания 94
- Республика Марий Эл 93
- Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- Чеченская Республика 87
- Республика Ингушетия 69
- Карачаево-Черкесская Республика 64
- Республика Тыва 64
- Республика Алтай 58
- Магаданская область 39
- Камчатский край 34
- Еврейская автономная область 32
- Республика Адыгея 26
- Республика Калмыкия 26
- Ненецкий автономный округ 7
- Чукотский автономный округ 6
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 329 253.