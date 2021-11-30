За сутки в России подтверждено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 32 648 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 6,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2788

2 Московская область 2215

3 Санкт-Петербург 2103

4 Самарская область 908

5 Воронежская область 742

6 Нижегородская область 716

7 Красноярский край 711

8 Свердловская область 705

9 Пермский край 693

10 Республика Башкортостан 667

11 Челябинская область 656

12 Ростовская область 653

13 Иркутская область 597

14 Саратовская область 590

15 Омская область 579

16 Хабаровский край 565

17 Краснодарский край 524

18 Алтайский край 520

19 Ставропольский край 475

20 Приморский край 461

21 Ульяновская область 450

22 Волгоградская область 448

23 Республика Крым 442

24 Новосибирская область 397

25 Липецкая область 393

26 Архангельская область 387

27 Ленинградская область 379

28 Кемеровская область 377

29 Вологодская область 376

30 Тверская область 376

31 Пензенская область 370

32 Оренбургская область 340

33 Белгородская область 338

34 Забайкальский край 335

35 Смоленская область 332

36 Тюменская область 314

37 Владимирская область 311

38 Курская область 310

39 Орловская область 306

40 Республика Коми 291

41 Удмуртская Республика 291

42 Калининградская область 289

43 Ярославская область 277

44 Новгородская область 268

45 Амурская область 259

46 Кировская область 256

47 Брянская область 251

48 Республика Саха (Якутия) 249

49 Тульская область 247

50 Томская область 245

51 Астраханская область 244

52 Республика Татарстан 242

53 Ханты-Мансийский автономный округ 234

54 Мурманская область 231

55 Рязанская область 231

56 Республика Бурятия 230

57 Республика Карелия 219

58 Севастополь 216

59 Тамбовская область 210

60 Ивановская область 206

61 Калужская область 206

62 Псковская область 202

63 Курганская область 200

64 Костромская область 187

65 Республика Дагестан 185

66 Республика Хакасия 165

67 Республика Мордовия 158

68 Республика Чувашия 150

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 131

70 Республика Марий Эл 123

71 Сахалинская область 111

72 Кабардино-Балкарская Республика 111

73 Республика Адыгея 91

74 Чеченская Республика 90

75 Республика Северная Осетия-Алания 88

76 Республика Ингушетия 86

77 Карачаево-Черкесская Республика 80

78 Республика Тыва 57

79 Камчатский край 48

80 Еврейская автономная область 38

81 Республика Алтай 31

82 Магаданская область 30

83 Республика Калмыкия 26

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 9 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 636 881 случай (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%

2. Республика Алтай 0,13%

3. Москва 0,14% За последние сутки подтверждено 1 229 смертей: Москва 97

Санкт-Петербург 69

Московская область 50

Краснодарский край 44

Воронежская область 41

Нижегородская область 38

Волгоградская область 37

Ставропольский край 37

Свердловская область 35

Ростовская область 34

Республика Башкортостан 34

Красноярский край 34

Самарская область 33

Челябинская область 30

Алтайский край 28

Саратовская область 26

Республика Крым 25

Владимирская область 24

Иркутская область 22

Пермский край 21

Брянская область 20

Рязанская область 20

Республика Чувашия 19

Новосибирская область 17

Ульяновская область 16

Вологодская область 15

Пензенская область 15

Республика Коми 14

Республика Хакасия 14

Ханты-Мансийский автономный округ 13

Липецкая область 12

Тульская область 12

Республика Дагестан 12

Оренбургская область 12

Омская область 12

Ивановская область 11

Тамбовская область 10

Новгородская область 10

Удмуртская Республика 10

Тюменская область 10

Тверская область 9

Калининградская область 9

Севастополь 9

Республика Бурятия 9

Забайкальский край 9

Белгородская область 8

Смоленская область 8

Ленинградская область 8

Псковская область 8

Республика Татарстан 8

Курская область 7

Мурманская область 7

Калужская область 6

Хабаровский край 6

Орловская область 5

Ярославская область 5

Астраханская область 5

Республика Северная Осетия - Алания 5

Республика Мордовия 5

Курганская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Костромская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Кемеровская область 4

Амурская область 4

Сахалинская область 4

Ненецкий автономный округ 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Приморский край 3

Еврейская автономная область 3

Чеченская Республика 2

Республика Марий Эл 2

Кировская область 2

Республика Алтай 2

Магаданская область 2

Республика Карелия 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Республика Тыва 1 За весь период по России умерло 275 193 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 33 442 человека: Москва 3816

Санкт-Петербург 2554

Московская область 1952

Челябинская область 1506

Республика Крым 880

Краснодарский край 769

Омская область 752

Красноярский край 701

Пермский край 673

Республика Башкортостан 663

Волгоградская область 647

Ростовская область 625

Самарская область 615

Ульяновская область 610

Хабаровский край 603

Архангельская область 574

Нижегородская область 558

Саратовская область 540

Алтайский край 513

Пензенская область 492

Свердловская область 485

Липецкая область 469

Калининградская область 457

Смоленская область 432

Иркутская область 428

Ленинградская область 412

Вологодская область 390

Забайкальский край 385

Рязанская область 381

Воронежская область 358

Брянская область 347

Республика Хакасия 331

Тверская область 306

Республика Татарстан 306

Севастополь 305

Оренбургская область 302

Мурманская область 301

Псковская область 265

Астраханская область 263

Белгородская область 252

Тюменская область 252

Кемеровская область 252

Ханты-Мансийский автономный округ 251

Ярославская область 249

Орловская область 241

Тульская область 239

Курская область 236

Республика Саха (Якутия) 229

Новгородская область 226

Республика Бурятия 215

Республика Карелия 211

Калужская область 203

Удмуртская Республика 197

Томская область 196

Республика Дагестан 194

Владимирская область 192

Костромская область 184

Ивановская область 163

Тамбовская область 160

Кировская область 154

Курганская область 146

Республика Чувашия 138

Амурская область 138

Республика Мордовия 120

Ставропольский край 119

Новосибирская область 115

Республика Коми 112

Приморский край 109

Кабардино-Балкарская Республика 98

Сахалинская область 95

Республика Северная Осетия - Алания 94

Республика Марий Эл 93

Ямало-Ненецкий автономный округ 91

Чеченская Республика 87

Республика Ингушетия 69

Карачаево-Черкесская Республика 64

Республика Тыва 64

Республика Алтай 58

Магаданская область 39

Камчатский край 34

Еврейская автономная область 32

Республика Адыгея 26

Республика Калмыкия 26

Ненецкий автономный округ 7

Чукотский автономный округ 6 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 329 253. Назван срок для изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона"