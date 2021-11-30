Житель Хабаровска пойдет под суд за попытку убить жену и взорвать дом

Завершено расследование уголовного дела хабаровчанина, которого обвиняют в покушении на убийство жены и попытке взорвать многоквартирный дом.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с женой и во время ссоры больше 30 раз ударил ее ножом. Раненой женщине чудом удалось выскочить из квартиры и спрятаться у соседей. Однако на этом мужчина не остановился. Он закрылся в помещении и открыл все конфорки на газовой плите. Прибывшим по вызову полицейским обвиняемый сказал, что взорвет дом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, трагедии не случилось благодаря сотрудникам аварийной службы, которые быстро прибыли к месту ЧП и перекрыли подачу газа.

За содеянное хабаровчанину грозит до 25 лет колонии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Краснофлотский районный суд.