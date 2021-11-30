Энергия развития

АО «Сарапульский электрогенераторный завод»
30.11.2021 20:40
Текст: Оксана Ильина

80 процентов сотрудников СЭГЗ привиты от коронавирусной инфекции

Фото: пресс-служба СЭГЗ Фото: пресс-служба СЭГЗ
Фото: пресс-служба СЭГЗ

Большинство сотрудников Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) сделали прививку от коронавируса. На предприятии сообщили, что к началу декабря защиту от COVID-19 имеют 80 процентов работников. При этом время, потраченное ими на процедуру, оплачивалось, а все вакцинированные получили по два дополнительных выходных, которые можно использовать до конца года.

Фото: пресс-служба АО "Сарапульского электрогенераторного завода"
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Заводской пункт вакцинации от коронавируса на СЭГЗ открыли в октябре 2021 года. Здесь же перед прививкой сотрудники предприятия могли пойти осмотр врача.

Генеральный директор СЭГЗ Алексей Беляев заявил, что считает вакцинацию единственным средством профилактики опасной болезни. И напомнил, что в этом году заводу пришлось использовать все свои ресурсы, чтобы в буквальном смысле "вытаскивать с того света" некоторых сотрудников, заразившихся COVID-19.

Алексей Беляев отметил работу, проделанную для организации прививочной компании на предприятии представителями системы здравоохранения города, профсоюзной организацией, руководителями подразделений и сотрудниками заводского медпункта. "От этого зависит выполнение государственного оборонного заказа, благополучие самих работников, их семей, а также всего Сарапула", - сказал Беляев.