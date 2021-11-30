Бюджет Самарской области на 2022 год отражает мнение жителей региона

Во вторник, 30 ноября, состоялось внеочередное четвертое заседание губернской думы, во время которого во втором и окончательном чтении был принят бюджет Самарской области на следующий и 2023-2024 годы. Участие в заседании принял губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Государственной думы, руководители министерств и ведомств региона.

После рассмотрения основных параметров главного финансового документа губернии в первом чтении, у депутатов совместно с областным Правительством была возможность внести свои предложения по корректировке основных направлений социально-экономического развития региона. В итоге было учтено 130 поправок к финансовой части проекта бюджета и восемь - к текстовой. После обобщения число финансовых поправок составило 109. Остальные - поправки попали в так называемый "лист ожидания" и будут рассматриваться в процессе исполнения.

Напомним, что по инициативе Дмитрия Азарова прошло открытое публичное обсуждение проекта бюджета на расширенном заседании Правительства региона. В нем участвовали представители всех органов власти, депутатского корпуса, политических партий, бизнеса, научного и экспертного сообщества, профсоюзы, общественники, ветеранские, молодежные и социально ориентированные организации, руководители государственных и частных предприятий из ключевых отраслей. Ими было предложено дополнительно увеличить расходы на капремонт школ и медучреждений, выплаты семьям с приемными детьми, предусмотреть дополнительные средства на питание в пансионатах для ветеранов и инвалидов, в детских домах, на льготное лекарственное обеспечение и социальную поддержку медицинских работников. Также предложено сохранить текущий уровень господдержки для модернизации и технического оснащения сельского хозяйства.

Губернатор поблагодарил депутатский корпус и руководителей региональных министерств за масштабную работу, которая была предварительно проведена.

- Все депутаты, не взирая на политические предпочтения и партии, включились в работу, и результат - налицо. Я хочу отметить, что такая консолидированная работа всегда приводит к результатам, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В регион из федерального бюджета на следующий год поступит 56,8 млрд рублей - это рекордная сумма. Она более чем в три раза превышает объем средств, направленных в областную казну в 2018 году.

- При принятии бюджета на 2021 год в декабре прошлого года мы учли цифру 53,6 млрд рублей. Это тоже была рекордная цифра для нашего региона, но сейчас она вновь увеличена. Более того, уверен, что в процессе исполнения бюджета мы получим дополнительные средства из федерального бюджета, - подчеркнул губернатор. - Конечно, для жителей области всегда важен вопрос, насколько руководитель региона, Правительство может отстаивать интересы Самарской области на федеральном уровне. Напомню, что когда-то рекордные цифры, которые выделялись нашему региону в преддверии Чемпионата мира по футболу, доходили до 20 миллиардов рублей. Вот сейчас уже 56,8 миллиардов. Лоббистские возможности - серьезные. Это позволяет нам увеличивать средства, которые регион получает из федерального бюджета каждый год. Основа для подобного рода решений, конечно, - эффективная работа по исполнению нацпроектов, по решению тех задач, которые ставит Президент страны, которые являются и самыми актуальными вопросами для жителей нашего региона.

Важно отметить, что практически 70% средств бюджета (без учета дорожного фонда) будут направлены на выполнение социальных обязательств. С учетом внесенных поправок более 31 млрд рублей - с учетом платежей населения на ОМС, которые проходят через федеральный фонд, - будет направлено на систему здравоохранения, что имеет особую значимость в период пандемии. Более 35 млрд выделят на социальную защиту населения, в том числе на поддержку многодетных семей. Примерно столько же - на сферу образования и транспортную инфраструктуру.

- По инициативе депутатов были внесены различные поправки. Например, в систему здравоохранения мы дополнительно направляем более полмиллиарда рублей. Почти 200 миллионов рублей дополнительно выделяем на обеспечение лекарствами больных сахарным диабетом и иными заболеваниями. В процессе доработки бюджета были добавлены средства на приобретение жилья для детей сирот - еще 200 млн к тем 700, которые уже были предусмотрены предварительно. Дополнительные средства также были выделены и для сельскохозяйственных предприятий, для научных и агростартапов. В бюджете Самарской области уже учтено поручение Президента страны об индексации минимального размера оплаты труда на 8,6%, - перечислил губернатор.

Таким образом, общий объем доходов бюджета Самарской области на следующий год превышает 239 миллиардов рублей, а расходов - 245 миллиардов.

Комментарии

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

Принятие бюджета в ноябре дает нам возможность объявления конкурсных процедур и обеспечение вступления в новый год уже во всеоружии. А это значит - своевременное начать работы по проектированию, строительству инженерной, транспортной инфраструктуры и, конечно, социальных объектов. В следующем году мы продолжим такими же темпами строить и детские садики, и школы, и лечебные учреждения, и объекты культуры.

Геннадий Котельников, председатель Самарской губернской думы:

Сегодня мы приняли бюджет Самарской области. Этому предшествовала серьезная, масштабная работа совместно с Губернатором, членами Правительства региона. В итоге мы пришли к хорошему результату - за счет поступления средств из федерального бюджета на сумму 56,8 млрд рублей, существенно выросли доходы области. Нам нужно продолжать интенсивную работу, чтобы справиться со всеми задачами, которые перед нами стоят.