Чувашия оказалась в лидерах по обеспеченности жителей спортобъектами

По итогам 2020 года показатель обеспеченности жителей Чувашии спортивными сооружениями составил 79 процентов, что на 21 процент выше среднероссийского (58 процентов) уровня.

Такие данные были озвучены на совещании в доме правительства республики при рассмотрении итогов работы по укреплению материально-технической базы спортобъектов в муниципалитетах.

- Обеспеченность населения объектами физкультуры и спорта в Чувашии хорошая. Но внутри республики она у нас разная. Спортивными объектами лучше оснащены сельские муниципальные центры, а компетенции сосредоточены в Чебоксарах, - заявил глава республики Олег Николаев.

Рейтинг количества занимающихся физкультурой и спортом напрямую зависит от наличия спортивных объектов, от их единовременной пропускной способности.

- Столица республики тоже в этом плане отстает. Работу в этом направлении ведем. В 2022 году в Чебоксарах планируется дальнейшая реконструкция стадиона "Волга" и строительство там ледового катка. Такой же каток появится в Новом городе. Также планируется строительство ФОК открытого типа, - отметил в свою очередь министр физической культуры и спорта региона Василий Петров.

В 2020 и 2021 годах из бюджета республики на развитие материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений было направлено более 270 миллионов рублей.

Работы проведены во всех муниципалитетах кроме Алатырского, Красночетайского и Моргаушского районов.

- Алатырский район ежегодно подает заявки, но в ходе исполнения отказывается от выделенных субсидий. Основные причины - это отсутствие добросовестного подрядчика и несостоявшиеся аукционы. Заявок от Красночетайского и Моргаушского районов на выделение субсидий не поступало ни разу, - заявил Петров.

Министр также добавил, что выделяемый объем субсидий на эти цели нельзя назвать недостаточным, так как при последнем ежегодном уточнении бюджета администрации муниципалитетов отказываются от части выделенных бюджетных средств.

Одним из наиболее ярких примеров служат массовые жалобы жителей Алатыря на затянутые сроки ремонта бассейна в местном спорткомплексе. Олег Николаев сообщил, что на основе данных Центра управления регионом включит в программу своей рабочей поездки посещение этого спортивного объекта.

- Дальше будем такую же работу вести по всем муниципальным образованиям. Прежде всего будем уделять особое внимание тем муниципалитетам, где ситуация обстоит хуже, как по организации работы, так и по реализации задач развития в целом, по вопросам, которые влияют на социальное самочувствие граждан, - отметил глава Чувашии.

В октябре этого года минспорт региона объявил очередной конкурсный отбор заявок муниципальных образований на укрепление материально-технической базы. От 12 муниципалитетов уже поступили 32 заявки на 250 миллионов рублей. Возможность финансирования заявок, прошедших конкурсный отбор, будет рассмотрена совместно с министерством финансов республики при первом уточнении республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.