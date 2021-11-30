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30.11.2021 15:37
Рубрика: Власть

Инженерные войска ЦВО оснастили роботом-сапером "Уран-6"

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник в Центральном военном округе сообщили о поступлении в войска роботов-саперов "Уран-6".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"В этом году инженерно-саперные подразделения соединений и воинских частей инженерных войск, дислоцированных в Башкирии, Удмуртии и Тюменской области, впервые получили на вооружение четыре единицы современного робототехнического комплекса разминирования "Уран-6", - проинформировал начальник управления инженерных войск округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

Он сказал, что первая демонстрация боевых возможностей этой техники состоится в середине декабря - на оперативно-мобилизационном сборе командного состава ЦВО в Оренбургской области.

Генерал Коруц уточнил, что комплекс "Уран-6" предназначен для разминирования местности в условиях городской застройки, горных и мелколесистых территорий. Он также может использоваться для прокладывания проходов в минных полях. Робот-сапер способен обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы мощностью до 4 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Известно, что эту машину наши военные успешно использовали в Сирии при разминировании древней Пальмиры, городов Алеппо, Дэйр-эз-Зор, других населенных пунктов. Весит она под 6 тонн, оснащена четырьмя видеокамерами, дающими круговой обзор, и достаточно проста в управлении. Руководит радиоуправляемым бронированным комплексом оператор с расстояния до одного километра, что гарантирует саперу безопасность при подрыве боеприпаса. "Уран" может и сам дистанционно выполнить такую операцию с помощью 30-мм автоматической пушки. Что гарантирует комплексу достаточно большой эксплуатационный срок. А еще робот-сапер оборудован пятью различными тралами, которые выдерживают близкий взрыв.

Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть "Уран-6" отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и противотанковой мины. Военные утверждают, что ничего подобного в армии прежде не было, и только одна такая машина заменяет два десятка штатных саперов.

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