Кировчанку осудили на два месяца за ложь об изнасиловании

33-летняя жительница поселка городского типа Нема Кировской области осуждена на два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима за ложный донос об изнасиловании. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кировской области.

По данным следствия, в апреле этого года женщина написала заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности малознакомого ей мужчину, с которым она накануне распивала спиртные напитки. "Пострадавшая" обвинила его в изнасиловании. При этом в пункте полиции ее предупредили об уголовной ответственности за заведомом ложный донос о совершенном преступлении. Но это кировчанку не остановило.

В ходе следственной проверки факт совершения в отношении женщины преступления не подтвердился. После этого уголовное дело завели уже на ее.

На основании собранных доказательств суд признал жительницу Кировской области виновной. Пока приговор в законную силу не вступил.