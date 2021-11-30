Моспроект-3 выиграл конкурс на роль подрядчика при продлении Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода подвела итоги конкурса по определению подрядчика на проектирование и строительство нового участка Автозаводской линии метрополитена. Победителем конкурса признана группа компаний "Моспроект-3", предложившая выполнить работы за 35,5 млрд рублей. Об этом сообщили в главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

Андрей Левдиков, директор этой организации, рассказал, что подрядчику предстоит проработать два варианта прохождения будущей трассы метро до станции "Сенная": с промежуточными станциями "Оперный Театр" и "Площадь Свободы".

Новый проект значительно улучшит транспортную доступность нагорной части города, с учетом пропускной способности улиц исторического центра. Финансирование проекта осуществляется, в том числе за счет средств "инфраструктурного меню".

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина: "Нижегородская область в числе первых сформировала предложение по участию в механизме инфраструктурных бюджетных кредитов, и продление метро - необходимая составляющая для дальнейшего развития города".

Как пояснила генеральный директор группы компаний "Моспроект-3" Анна Меркулова, всего на новом участке ориентировочной протяженностью порядка 3 км предусмотрено строительство двух станций мелкого заложения.

"Продление Автозаводской линии предполагается в условиях плотной городской застройки с обилием подземных коммуникаций. Заказчиком также определена задача по минимизации воздействия на движение наземного транспорта, - рассказала она. - Детальные технологические решения наши специалисты предложат после проведения проектно-изыскательных работ".

Меркулова уточнила, что специалисты ГК "Моспроект-3" - ключевые участники программы развития московского метрополитена и обладают всеми необходимыми навыками по созданию современных скоростных транспортных систем. Так, с непосредственным участием инженеров холдинга в российской столице проложено свыше 80 км линий метрополитена и возведена 31 станция метро. Среди них - станции глубокого заложения в неустойчивых грунтах, станции мелкого заложения в условиях мегаполиса, а также уникальная наземная трасса метро в едином каркасе с автомобильной магистралью.

ГК "Моспроект-3" стала первой подрядной организацией, которая определена для реализации проекта из "инфраструктурного меню", разработанного в федеральном правительстве и поддержанного президентом страны.

Напомню, что на возобновление проекта по строительству метро регион получит средства из федерального бюджета в рамках программы инфраструктурных кредитов. Правительственный штаб под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина одобрил выделение региону инфраструктурного кредита для реализации проекта комплексного развития территорий Нижегородской агломерации. Как сообщил Глеб Никитин, средства будут направлены на строительство метро, развитие южных территорий и исторического центра. В рамках федерального лимита региону предоставлено на первом этапе 8,373 млрд рублей на обеспечение инженерными коммуникациями (включая строительство водозабора) южных территорий Нижегородской агломерации для дальнейшего жилищного строительства, а также на строительство станции метро "Сенная".