Подростка, напавшего на учителя в Пермском крае, будут лечить

Центральный аппарат СК объявил о завершении расследования покушения на убийство в Пермском крае, где учащийся напал с ножом на учителя.

Напомним, 21 мая этого года в одном из учебных заведений города Березники Пермского края ученик 10-го класса во время урока вошел в кабинет и несколько раз ударил учителя ножом в шею. Молодого человека отправили на экспертизу.

- По результатам психолого-психиатрической экспертизы у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - уточнили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело с постановлением о применении к подростку "принудительных мер медицинского характера" направлено в суд.