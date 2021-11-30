При поддержке "Уралхима" отремонтирован кабинет биологии и экологии

В рамках благотворительной программы "Уралхим" - детям" филиал "ПМУ" оказал спонсорскую помощь подшефной школе № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля. В корпусе на улице Баумана, 16, в порядок привели и оснастили кабинет биологии и экологии.

Здесь отремонтировали полы и стены классной комнаты и лаборантской, установили светодиодное освещение, заменили двери и сантехнику. Обновлены информационный стенд и наглядные материалы, закуплена современная мебель.

- Обновленный кабинет био­логии и экологии - это не только современное обучающее пространство, - говорит учитель биологии и экологии школы № 132 Валентина Буравлёва. - Это прекрасная творческая лаборатория, где мы вместе с ребятами приближаемся к природе.

Пермский завод холдинга "Уралхим" взял шефство над школой № 132 в 2013 году. С этого времени реализовано множество совместных проектов. В частности, отремонтированы два кабинета химии, кабинет экологии для начальной школы, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория.

- Уже много лет благодаря спонсорской помощи компании "Уралхим" мы имеем возможность реализовывать различные проекты развития школы, углубляя нашу химическую и экологическую направленность, - отметила директор учебного заведения Лариса Рябова. - В результате большинство наших выпускников выбирают химический и биологический профиль, ориентируясь на потребности работодателей.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим":

- Мы видим, как стремительно проблемы экологии набирают вес в мировой повестке. Для любого бизнеса задача прилагать максимальные усилия для снижения воздействия на окружающую среду - уже не вопрос доброй воли, а базовое условие существования. В этом смысле воспитание специалистов-экологов со школьной скамьи - важная задача, которую "Уралхим" решает совместно с подшефной школой.