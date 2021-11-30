При поддержке "Уралхима" отремонтирован кабинет биологии и экологии

Новости

Дети пострадали при взрыве газа в частном доме в Подмосковье 09:58
В Москве побиты климатические рекорды по теплу и давлению 09:55
В РФ хотят ужесточить правила для снегоходов и квадроциклов 09:40
Вирусолог предложил ограничить поездки за рубеж непривитым от COVID-19 09:25
В Пермском крае систему QR-кодов продлили до 10 января 09:17
Китайские врачи назвали три опасности штамма "омикрон" 09:16
Экономист назвала категории россиян с правом досрочного выхода на пенсию 09:14
Во вторник в Москве может выпасть до 25 мм осадков 09:10
Наркодилер в Подмосковье пытался сбыть более 600 граммов героина 09:05
На "Листвяжной" обнаружили тела 18 горняков 09:00
Барбадос вышел из-под власти британской короны и стал республикой 08:31
Инфекционист предположил, как появился штамм "омикрон" 08:26
Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение спроса на ипотеку 07:52
Появилось видео падения британского F-35 с авианосца Queen Elizabeth 07:45
Назван единственный способ защиты от штамма "омикрон" 07:19
Посол РФ в США: Госдеп искажает факты о высылке российских дипломатов 06:42
Корвет "Гремящий" и две новые подлодки прибыли во Владивосток 06:20
Американский эсминец Arleigh Burke возобновил операцию в Черном море 05:30
Пентагон расследует авиаудар США по Сирии с 80 погибшими 05:15
Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за штамма "омикрон" 04:55
Гинцбург: Назальная вакцина защитит и непривитых "Спутником V" 04:11
Власти Нью-Йорка призвали жителей носить маски внутри помещений 03:35
Врач Звонков посоветовал не садиться за руль с высокой температурой 02:58
Отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч" составил 33 балла 01:36
В МИД РФ осудили планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии 01:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 09:47

Вот это класс!

При поддержке "Уралхима" отремонтирован кабинет биологии и экологии
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 271(8622)
В рамках благотворительной программы "Уралхим" - детям" филиал "ПМУ" оказал спонсорскую помощь подшефной школе № 132 с углубленным изучением предметов естественно-экологического профиля. В корпусе на улице Баумана, 16, в порядок привели и оснастили кабинет биологии и экологии.
Обновленный кабинет биологии и экологии - это прекрасная творческая лаборатория. Фото: ПМУ Обновленный кабинет биологии и экологии - это прекрасная творческая лаборатория. Фото: ПМУ
Обновленный кабинет биологии и экологии - это прекрасная творческая лаборатория. Фото: ПМУ

Здесь отремонтировали полы и стены классной комнаты и лаборантской, установили светодиодное освещение, заменили двери и сантехнику. Обновлены информационный стенд и наглядные материалы, закуплена современная мебель.

- Обновленный кабинет био­логии и экологии - это не только современное обучающее пространство, - говорит учитель биологии и экологии школы № 132 Валентина Буравлёва. - Это прекрасная творческая лаборатория, где мы вместе с ребятами приближаемся к природе.

Пермский завод холдинга "Уралхим" взял шефство над школой № 132 в 2013 году. С этого времени реализовано множество совместных проектов. В частности, отремонтированы два кабинета химии, кабинет экологии для начальной школы, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория.

- Уже много лет благодаря спонсорской помощи компании "Уралхим" мы имеем возможность реализовывать различные проекты развития школы, углубляя нашу химическую и экологическую направленность, - отметила директор учебного заведения Лариса Рябова. - В результате большинство наших выпускников выбирают химический и биологический профиль, ориентируясь на потребности работодателей.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим":

- Мы видим, как стремительно проблемы экологии набирают вес в мировой повестке. Для любого бизнеса задача прилагать максимальные усилия для снижения воздействия на окружающую среду - уже не вопрос доброй воли, а базовое условие существования. В этом смысле воспитание специалистов-экологов со школьной скамьи - важная задача, которую "Уралхим" решает совместно с подшефной школой.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Посол РФ в США: Госдеп искажает факты о высылке российских дипломатов
Назван единственный способ защиты от штамма "омикрон"
Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение спроса на ипотеку
Гинцбург: Назальная вакцина защитит и непривитых "Спутником V"
Появилось видео падения британского F-35 с авианосца Queen Elizabeth