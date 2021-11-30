Ростехнадзор потребовал закрыть завод в Дзержинске после пожара

Ростехнадзор требует закрыть завод в Дзержинске, где сгорел цех по производству октогена. Информация об этом появилась на сайте Волжско-Окского управления. В связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности составлен протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производственного объекта и материалы дела уже направлены в суд, говорится в пресс-релизе.

Для проведения технического расследования причин аварии сформирована комиссия под руководством главы регионального управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игоря Кокунова. В состав комиссии так же вошли представители МЧС, органов власти и страховой компании.

27 ноября в 09.52 в Дзержинске на заводе имени Свердлова в одном из цехов произошли четыре взрыва и начался пожар. Пострадали два человека. Площадь возгорания, по официальным данным, составила 55 кв. м. В 12.04 в МЧС объявили о ликвидации открытого горения.

В СК региона возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По информации РИА Новости, завод имени Я.М. Свердлова выпускает промышленные взрывчатые материалы для горнорудной и нефтегазовой промышленности. 31 августа 2018 года взрыв произошел в цехе утилизации мин. Тогда погибли пятеро сотрудников, еще один скончался позже в больнице.