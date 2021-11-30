В Чувашии зафиксирован рост соцвыплат семьям с детьми

Объем средств по этому направлению составляет 51 процент от общей суммы, предоставленной минтруду республики на выплаты семьям с детьми.
Как пояснили в ведомстве, с начала этого года выплаты получили 42 тысячи 563 семьи, в которых воспитываются 52 тысячи 704 ребенка.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что задача по созданию целостной системы поддержки семей с детьми поставлена главой государства.
- Мы должны выявлять слабые места в государственной семейной политике. Соответствующие предложения реализовывать на региональном уровне, если это в наших полномочиях, в зоне нашей ответственности, и выходить с предложениями на федеральный уровень активнее, - сказал Николаев.
По словам министра труда и социальной защиты республики Алены Елизаровой, с 1 апреля жители республики подали более 65,6 тысячи заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет по новым правилам. Более 90 процентов заявлений принято в электронном виде, 8 процентов - через МФЦ, 2 процента - в отделах соцзащиты.
Численность детей, на которых выплата назначена в размере 50 процентов прожиточного минимума на ребенка, составила 8 тысяч 891 человек. В размере 75 процентов прожиточного минимума выплата назначена на 2 тысячи 340 детей. В полном размере величины прожиточного минимума выплата назначена на 18 тысяч 117 детей.
Напомним, введенная с 2020 года новая мера государственной поддержки семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, предоставляется нуждающимся с низкими доходами и в формате "социального казначейства" - то есть на основании одного заявления.
С 1 апреля 2021 года была внедрена трехступенчатая система выплаты в зависимости от соотношения среднедушевого дохода семьи с установленной величиной прожиточного минимума в республике. Кроме того, при назначении выплаты учитываются не только доходы, но и имущество заявителей - квартиры, жилые дома, дачи, гаражи, земельные участки, автомобили и другое имущество.