В Чувашии зафиксирован рост соцвыплат семьям с детьми

В республиканском бюджете Чувашии 2021 года предусмотрено около 3,5 миллиарда рублей на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Это на 64 процента выше уровня предыдущего года.

Объем средств по этому направлению составляет 51 процент от общей суммы, предоставленной минтруду республики на выплаты семьям с детьми.

Как пояснили в ведомстве, с начала этого года выплаты получили 42 тысячи 563 семьи, в которых воспитываются 52 тысячи 704 ребенка.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что задача по созданию целостной системы поддержки семей с детьми поставлена главой государства.

- Мы должны выявлять слабые места в государственной семейной политике. Соответствующие предложения реализовывать на региональном уровне, если это в наших полномочиях, в зоне нашей ответственности, и выходить с предложениями на федеральный уровень активнее, - сказал Николаев.

По словам министра труда и социальной защиты республики Алены Елизаровой, с 1 апреля жители республики подали более 65,6 тысячи заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет по новым правилам. Более 90 процентов заявлений принято в электронном виде, 8 процентов - через МФЦ, 2 процента - в отделах соцзащиты.

Численность детей, на которых выплата назначена в размере 50 процентов прожиточного минимума на ребенка, составила 8 тысяч 891 человек. В размере 75 процентов прожиточного минимума выплата назначена на 2 тысячи 340 детей. В полном размере величины прожиточного минимума выплата назначена на 18 тысяч 117 детей.

Напомним, введенная с 2020 года новая мера государственной поддержки семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, предоставляется нуждающимся с низкими доходами и в формате "социального казначейства" - то есть на основании одного заявления.

С 1 апреля 2021 года была внедрена трехступенчатая система выплаты в зависимости от соотношения среднедушевого дохода семьи с установленной величиной прожиточного минимума в республике. Кроме того, при назначении выплаты учитываются не только доходы, но и имущество заявителей - квартиры, жилые дома, дачи, гаражи, земельные участки, автомобили и другое имущество.