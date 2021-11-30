В Новочебоксарске открылся современный центр хоккея

На базе республиканской школы хоккея (СШОР №4) в Новочебоксарске начал работу новый физкультурно-спортивный комплекс, оснащение которого позволит спортсменам улучшить эффективность подготовки.

Открыл спорткомплекс глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что новый объект стал существенным вкладом в развитие инфраструктуры школы хоккея в республике.

- В ближайшие два года в наших планах построить еще два хоккейных центра: на территории стадиона "Волга" в юго-западном районе и на территории "Нового города" в городе Чебоксары. Это будет существенным увеличением объектов с ледовым покрытием и обеспечит доступность связанных с ними видов спорта для людей, проживающих в Чебоксарской агломерации, - заявил Николаев.

Он добавил, что правительство региона заинтересовано в развитии этого вида спорта и в муниципальных образованиях. Для этого в прошлом году был открыт региональный центр по хоккею, в нем проводятся тренировочные сборы и мастер-классы для перспективных хоккеистов из районов республики.

- Мы будем принимать решения, которые позволят выстроить стройную систему не только хоккея, но и других видов спорта, чтобы достичь главного - чтобы не менее 70 процентов населения к 2030 году занимались активно физической культурой и спортом, - отметил глава региона.

Во время визита Николаев пообщался с тренерами и спортсменами, а также опробовал отработку броска на интерактивном хоккейном тренажере.

Спорткомплекс расположился в реконструированном здании бывшей компрессорной станции рядом с ледовым дворцом "Сокол". Она пустовала 10 лет. Как рассказал директор спортшколы олимпийского резерва №4 Олег Салтыков, объект позволит спортсменам эффективно совмещать ледовую подготовку с занятиями на тренажерах. К тому же помимо спортивного и тренажерного залов, на втором этаже спорткомплекса планируют оборудовать тренировочную площадку с искусственным льдом.

- По оснащенности интерактивными тренажерами мы уже ничем не уступаем Республике Татарстан, Нижегородской области. Мы можем плодотворно заниматься и растить своих "звездочек", членов сборной Чувашской Республики, сборной России, - заявил Салтыков.

Новое оборудование для спортивной школы второй год подряд приобретается в рамках федеральной программы "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В 2020 году федеральные субсидии на закупку современных тренажеров и хоккейного оборудования составили 10,6 миллиона рублей, в 2021 году - 10,7 миллиона рублей.

На эти средства были, в частности, приобретены новые хоккейные борта, соответствующие требованиям хоккейных лиг, современный инвентарь и оборудование для тренировок детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием. Также закуплены специализированные интерактивные тренажеры и машины для обслуживания льда.

СШОР №4 - крупнейшая спортивная школа Чувашии. Она объединяет сразу три ледовые арены: ледовый дворец "Сокол" в Новочебоксарске, крытый ледовый каток "Кристалл" в поселке Вурнары и Региональный центр хоккея в Чебоксарах. Помимо тренировок спортсменов на этих площадках проводятся соревнования регионального и всероссийского уровня по хоккею, следж-хоккею и специальному адаптивному хоккею. В прошлом году на базе спортивной школы создана первая в республике молодежная хоккейная команда "Сокол", которая в сезоне 2020-2021 дебютировала в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.