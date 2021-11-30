В Пермском крае систему QR-кодов продлили до 10 января

В Прикамье, с учетом санитарно-эпидемической ситуации, продлены меры противодействия распространению коронавирусной инфекции до 10 января 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края, до окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций, а также совершение покупок в торговых центрах возможно только гражданами, имеющим QR-коды, подтверждающие факт иммунизации от COVID-19 или перенесенное заболевание в период последних шести месяцев.

Также продолжает действовать фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Для сотрудников данных организаций также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ.

При этом в Прикамье продолжает действовать режим строгой самоизоляции для непривитых жителей в возрасте 60 лет и старше. Они должны постоянно находиться по месту проживания (пребывания) и не покидать его за исключением ряда случаев. Это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью.

Напомним, в Пермском крае, по данным на 29 ноября, подтверждено 140 077 случаев заражения COVID-19.