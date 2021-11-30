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30.11.2021 09:45

Развитие - предусмотрено

Во втором, окончательном чтении принят проект бюджета Прикамья на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 271(8622)
Согласно принятому документу, плановый объем доходов в следующем году составит 182,2 миллиарда рублей, а объем расходов - 196,7 миллиарда. Дефицит утвержден в размере 14,5 миллиарда рублей, что составит 8,2 процента к объему собственных доходов краевого бюджета.
Почти 30 процентов бюджета пойдет на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Фото: Александр Шестаков Почти 30 процентов бюджета пойдет на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Фото: Александр Шестаков
Почти 30 процентов бюджета пойдет на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Фото: Александр Шестаков

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 70 поправок. К итоговому рассмотрению удалось снизить дефицит бюджета с 15,4 до 14,5 миллиарда рублей. Также были учтены федеральные поступления и дополнительные расходы на участие в программах софинансирования.

Так, поправками были предусмотрены средства на строительство школ на условиях софинансирования из федерального бюджета. По государственной программе РФ "Развитие образования" федерация готова взять на себя 95 процентов затрат на постройку образовательных учреждений при условии заключения концессии.

Также в ходе доработки проекта бюджета ко второму чтению были предусмотрены дополнительные средства на поддержку ветеранского движения. Напомним, поддержать ветеранские организации в рамках реализации проекта "Активное долголетие" предложили депутаты краевого парламента. Необходимые средства уже запланированы в проекте бюджета на следующие три года. Соответствующую поправку во время подготовки законопроекта о бюджете ко второму чтению внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В целом расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность. На образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение направлено порядка 70 процентов всех расходов.

По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, в сегодняшних условиях для краевых властей важно было в первую очередь предусмотреть необходимые средства для поддержки граждан и системы здравоохранения, а также профинансировать основные приоритетные направления развития региона.

- Мы продолжаем решать вопрос кадрового обеспечения нашей системы здравоохранения, он особенно остро чувствуется в период борьбы. В бюджете на три года ежегодно предусмотрено по 120 миллионов рублей на дополнительные выплаты врачам и фельдшерам, которые трудоустраиваются в муниципалитетах с низкой обеспеченностью медицинскими кадрами, - отметил спикер краевого парламента.

Согласно программе, медики, трудоустроившиеся в районах, где проживает до 50 тысяч человек, будут получать до двух миллионов рублей, в более крупных населенных пунктах - по миллиону рублей. Также планируется ввести компенсацию аренды жилья медсестрам и фельдшерам в размере 10 тысяч рублей ежемесячно при условии их трудоустройства в учреждениях здравоохранения Перми. Разработка данной программы была предложена губернатором края и поддержана депутатами краевого парламента.

Важными направлениями расходов бюджета остаются инфраструктурные проекты. Так, в рамках развития сотовой связи и интернета в Прикамье на сегодняшний день к высокоскоростному интернету подключено 111 муниципальных учреж­дений культуры (музеи, биб­лиотеки, учреждения досуга). Работы завершаются в рамках крупного контракта от 2019 года, по условиям которого к интернету подключено более 600 объектов образования, культуры, медицины во всех муниципальных образованиях Пермского края. До апреля 2022 года планируется обеспечить сотовую связь в 59 населенных пунктах региона. В 2022 году федеральное министерство цифрового развития выделит средства на установку еще 57 объектов сотовой связи. Сейчас в Прикамье реализуется четыре государственных контракта устранения "белых пятен" на региональных дорогах. Речь идет об участках дорог Пермь - Березники, Кукуштан - Оса, Соликамск - Красновишерск и Пермь - Ильинский.

Краевая программа развития систем теплоснабжения и строительства новых котельных в муниципалитетах продолжит работу как минимум до 2024 года. На ближайшую трехлетку на котельные выделят 1,2 миллиарда рублей из регионального бюджета. Также край выполняет свои обязательства по благоустройству дворов и парков. На три года запланирован почти миллиард рублей, что позволит Прикамью привлечь из федерального бюджета в два раза больше средств - свыше двух миллиардов. В бюджете зарезервированы деньги на организацию мобильных кванто­риумов. Это позволит обеспечить современным образованием школьников из отдаленных муниципалитетов.

Краевой бюджет сохраняет финансирование проектов в рамках подготовки столицы Прикамья к 300‑летию. Пермь является визитной карточкой региона, и ее преображение к юбилею важно для всего Пермского края.

Прямая речь

Антон Удальёв, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края:

- При общей социальной направленности почти 30 процентов бюджета пойдет именно на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Только в 2022 году на эти цели направят больше 33 миллиардов рублей. Если смотреть в разрезе отраслей, то за три года 13 миллиардов рублей пойдет на строительство объектов культуры, около 10 - на объекты здравоохранения, в том числе поликлиники в Чусовом, Чайковском, Губахе и ряде других муниципалитетов. Более четырех миллиардов рублей - на строительство объектов образования. В ходе работы комитета были одобрены изменения в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры. В него включено несколько новых объектов. Объем дорожного фонда на трехлетку составит почти 58 миллиардов рублей.

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