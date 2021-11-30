В Самарской области потратят миллиард рублей на квартиры сиротам

Новости

СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 22:14
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 21:57
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 21:53
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 21:31
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 21:19
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 21:11
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 21:07
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 20:55
За сутки 22 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:51
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа 20:28
Титов прокомментировал слова Путина о ESG-подходе в бизнесе 20:10
Список российских программ для предустановки на гаджеты дополнят 19:48
В оборонной промышленности прошли серьезные кадровые перестановки 19:39
Подростка, напавшего на учителя в Пермском крае, будут лечить 19:04
В Роспотребнадзоре призвали граждан провести новогодние праздники дома 19:03
Попова: Заболеваемость коронавирусом в России снизилась 19:02
В Башкирии суд оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву 18:42
В Москве выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков 18:37
Завершено расследование уголовного дела высокопоставленных военных 18:31
ФАС возбудила дело против владельца Il Патио и Costa Coffee 18:30
Мишустин: В ряде регионов ситуация с COVID стабилизируется, но расслабляться нельзя 18:28
Пробки в Москве выросли до девяти баллов 18:27
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин 18:24
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским 18:16
Попова: В России пока не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон" 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
30.11.2021 21:39
Рубрика: Общество

В Самарской области потратят миллиард рублей на квартиры сиротам

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
В Самарской области приняли бюджет региона на 2022 год. На жилье для детей-сирот в нем заложен почти миллиард рублей. Но проблема не только в нехватке денег. В этом году чиновники смогли освоить не все выделенные средства - на рынке нет нужных квартир.

Изначально в самарском бюджете на следующий год на жилье для воспитанников детдомов и приемных семей запланировали 701 миллион рублей. Ко второму чтению, которое прошло вчера, эта статья расходов выросла на 200 миллионов рублей. Плюс еще 87 миллионов предусмотрено в федеральной казне для области на эти цели. Вот и получилась впервые такая солидная сумма, которая позволит купить квартиры для 653 молодых людей.

Фото: Александр Корольков
Как приемные семьи становятся родными для детей-сирот в Москве

Хотя сейчас в очереди на госжилье уже 5452 льготника, из них 2957 старше 18 лет - им крышу над головой уже должны были дать. Поэтому повзрослевшие дети-сироты в Самарской области, впрочем, как и везде по стране, за ключами нередко отправляются в суд при поддержке прокуратуры. Но и судебное решение на руках не дает гарантии быстрого новоселья.

По данным минсоцдемографии региона, на конец года остаются неисполненными 607 таких решений Фемиды. Чиновники платят за это штрафы, вот только сиротам от этого не легче.

Именно поэтому и был выделен рекордный миллиард рублей, чтобы очередь двигалась активнее. Но проблема не только в деньгах. В этом году на местах должны были купить 680 квартир, однако в конце октября выяснилось, что покупка примерно трети жилья под вопросом. Главы муниципалитетов списали все на застройщиков, мол, не сдали квартиры, как обещали.

В минсоцдемографии региона, куда "РГ" обратилась с запросом, озвучили решение проблемы - строить квартиры для детей-сирот силами подведомственных строительных организаций.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Путин ответил на вопрос о возможном вводе российских войск на Украину
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"