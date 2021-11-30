В Самарской области потратят миллиард рублей на квартиры сиротам

В Самарской области приняли бюджет региона на 2022 год. На жилье для детей-сирот в нем заложен почти миллиард рублей. Но проблема не только в нехватке денег. В этом году чиновники смогли освоить не все выделенные средства - на рынке нет нужных квартир.

Изначально в самарском бюджете на следующий год на жилье для воспитанников детдомов и приемных семей запланировали 701 миллион рублей. Ко второму чтению, которое прошло вчера, эта статья расходов выросла на 200 миллионов рублей. Плюс еще 87 миллионов предусмотрено в федеральной казне для области на эти цели. Вот и получилась впервые такая солидная сумма, которая позволит купить квартиры для 653 молодых людей.

Хотя сейчас в очереди на госжилье уже 5452 льготника, из них 2957 старше 18 лет - им крышу над головой уже должны были дать. Поэтому повзрослевшие дети-сироты в Самарской области, впрочем, как и везде по стране, за ключами нередко отправляются в суд при поддержке прокуратуры. Но и судебное решение на руках не дает гарантии быстрого новоселья.

По данным минсоцдемографии региона, на конец года остаются неисполненными 607 таких решений Фемиды. Чиновники платят за это штрафы, вот только сиротам от этого не легче.

Именно поэтому и был выделен рекордный миллиард рублей, чтобы очередь двигалась активнее. Но проблема не только в деньгах. В этом году на местах должны были купить 680 квартир, однако в конце октября выяснилось, что покупка примерно трети жилья под вопросом. Главы муниципалитетов списали все на застройщиков, мол, не сдали квартиры, как обещали.

В минсоцдемографии региона, куда "РГ" обратилась с запросом, озвучили решение проблемы - строить квартиры для детей-сирот силами подведомственных строительных организаций.