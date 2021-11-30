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30.11.2021 18:30

В школах Чувашии запустили проект "УПК 21"

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии дан старт проекту "УПК 21 - Учебно-производственные классы", направленному на раннюю профориентацию и перспективную подготовку кадров.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как заявил в ходе круглого стола на эту тему глава республики Олег Николаев, работа по ранней профессиональной ориентации детей необходима для выявления интересов подрастающего поколения, чтобы затем система образования могла обеспечивать личностный рост.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии открылись восемь обновленных школ

Проект станет частью масштабной программы, направленной на трансформацию системы профессиональной ориентации и профильного обучения в общеобразовательных организациях путем создания единого образовательного пространства "Школа-Техникум/ВУЗ-Предприятие". Ее реализует министерство образования и молодежной политики региона. В ближайшее время появятся еще несколько проектов для профессионального самоопределения и развития профессионального образования молодежи.

По словам Николаева, в республике имеется хорошая база для достижения этих целей.

- Дальше наша задача - продолжить эту работу, систематизировать ее, для того, чтобы синхронизировать все возможные программы - национальные проекты, государственные программы, программы развития отдельных предприятий. Эта траектория развития позволит человеку, который растет, найти свое применение, а бизнесу получить желаемого специалиста, - сказал глава Чувашии.

В "УПК 21" будут задействованы недавно открытый Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), Чебоксарский электроаппаратный завод", ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж, а также общеобразовательные школы Чебоксар №37, № 39, № 45, № 47, № 65.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии открылся первый центр опережающей профподготовки

В образовательных учреждениях появятся учебно-производственные классы, основным профилем которых станут повышение уровня знаний школьников по физике и математике, получение профессии рабочего, должности служащего. Сотрудники промышленных предприятий и образовательных организаций займутся разработкой и реализацией учебных программ высшего и среднего профессионального образования.

Продолжением "УПК 21" станут проекты по взаимодействию школ, техникумов, колледжей, вузов и предприятий в рамках Специального инвестиционного контракта по внедрению технологии "Технология производства сельскохозяйственного трактора с мощностью двигателя 40-90 л. с." и "Ассоциированные школы Союза машиностроителей России".

В будущем планируется расширить программу "Школа-СПО/ВУЗ-Предприятие" по востребованным для Чувашии направлениям: "Педагогика", "Медицина", "Сельское хозяйство", "Машиностроение", "Электроэнергетика", "IT".

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