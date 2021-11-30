Жители Татарстана организовали дискотеку без QR-кодов в частном доме

В Татарстане полицейские задержали организаторов и участников нелегальной дискотеки, которая проводилась в арендованном частном доме.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по региону, развлекательный бизнес устроили три жителя Нижнекамска. При этом они не были зарегистрированы в качестве предпринимателей. От желающих попасть на мероприятие в период антиковидных ограничений требовалось лишь оплатить входной билет, его стоимость не называется.

Когда в дом наведались оперативники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции, в нем присутствовали 54 человека, 22 из них несовершеннолетние. Всех доставили в районное управление МВД.

В отношении организаторов дискотеки были составлены протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за проведение развлекательного мероприятия и отсутствия организованной проверки наличия QR-кодов. Административные материалы были составлены и в отношении 10 подростков, находившихся в состоянии опьянения. Кроме того, к ответственности привлекли родителей несовершеннолетних - по статье 3.11 КоАП РТ о "Несоблюдении требований к обеспечению мер по предупреждению причинение вреда здоровье детей и их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию".