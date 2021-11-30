Белорусскую усадьбу воссоздадут в музее Иркутской области

Человеческую щедрость, как известно, невозможно измерить даже парсеками. Поэтому когда на берегах сибирской реки Ангара, в пяти тысячах верст от Синеокой, было решено создать в наступающем году экспозицию "Белорусская усадьба", первыми поддержали инициативу коллектив национального музея народной архитектуры и быта РБ. Решение уже утверждено, сообщает БЕЛТА, на шестом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области.

Кстати, и местные старожилы утверждают, что место для рукотворного памятника белорусской культуры выбрано очень удачно. Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" уже много лет входит в десятку лучших в Союзном государстве. И любители путешествий по просторам страны, как правило, обязательно включают его в свои байкальские маршруты. Гостей поражают и масштабы заповедника под открытым небом - 70 га, и количество уникальных объектов - более 30.

Расположенный на правом берегу сибирской реки, он представляет собой уникальное собрание образцов деревянного зодчества. Вот сюда и будет перевезен дом первых белорусских переселенцев из села Тургеневка Баяндаевского района, которые откликнулись более века назад на аграрную реформу, задуманную Столыпиным.

Комментируя принятое решение, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что музей в Тальце, его развитие и дальнейшее совершенствование власти рассматривают как приоритетный проект. "Думаю, это будет интересно для жителей и Беларуси, и России", - пояснил он, предложив пригласить на очередное заседание рабочей группы руководство белорусской диаспоры.

Включены в планы на будущий год, уточняет агентство, и другие совместные мероприятия в культурной сфере. Так, Иркутский областной художественный музей имени В.П.Сукачева планирует проведение фестиваля "Дружбы", в котором традиционно принимает участие товарищество белорусской культуры имени Яна Черского. Центр культур коренных народов Прибайкалья наметил проведение для иркутских педагогов онлайн-мастер-классы по декоративно-прикладному искусству с участием мастеров из РБ. А на базе Братского музыкального училища состоятся игровые и музыкальные мероприятия "Белорусские вечорки".

Кроме того, театр-студия "Театр пилигримов" прорабатывает возможность реализации в 2022 году проекта "Во имя мира". Его цель - создание международной коллаборации театров и музеев воинской славы. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", уточняет агентство, уже подтвердил свое согласие на совместное участие в международном некоммерческом проекте.

Шестое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области прошло в онлайн-формате. С белорусской стороны переговоры возглавил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, который распоряжением премьер-министра РБ закреплен ответственным за координацию сотрудничества. Сопредседателем с российской стороны выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В видеоконференции приняли участие представители министерств и ведомств обеих стран.