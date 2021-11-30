Что мешает поднять тела погибших на "Листвяжной"

В аварийной шахте "Листвяжная" обнаружили тела 18 горняков и двух горноспасателей. Но поднять их на поверхность не позволила взрывоопасная обстановка в горных выработках.

Как уточнили в оперативном штабе, в понедельник на аварийном участке установили местонахождение тел десяти погибших. Потом подтвердилось местонахождение еще восьми... Только подготовились к транспортировке тел, как пришлось принять решение о приостановке операции. В шахте резко повысилась концентрация опасных газов. Как уточнил гендиректор ФГУП "ВГСЧ" Николай Медведев, на тот момент уже обследовали 36 километров горных выработок. Осталось пройти пять километров.

Между тем специалисты подтвердили, что на "Листвяжной" 25 ноября произошел именно взрыв. И опасность, что он может повториться, вполне реальна.

- Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы прекратился доступ к очагу пожара, который находится где-то в подготовительном забое, - рассказал вчера на встрече с родственниками погибших командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

По мнению гендиректора Научного центра ВостНИИ Олега Тайлакова, важно также учитывать то, что авария привела к нарушению устойчивости горных выработок. Этот параметр нужно контролировать особенно внимательно, наряду с мониторингом шахтной атмосферы.

МЧС

Поисково-спасательные работы на шахте "Листвяжная" приостановлены. Это решение далось спасателям тяжело, но оно правильное. "Заборы воздуха, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в 5 раз, ацетилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает, что происходит горение", - об этом накануне на заседании оперштаба по обстановке на шахте "Листвяжная" сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Он описал все нюансы и тактику проведения сложнейшей операции по поиску и подъему тел. Сейчас региональный главк МЧС функционирует в режиме ЧC. Поиск тел шахтеров идет вслепую из-за неработающих средств контроля. По словам Александра Чуприяна, когда стало известно об аварии на шахте, вниз в забой спустились одновременно 215 горноспасателей для поисков пропавших шахтеров. В какой-то момент спасатели стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода. Тогда было принято тяжелое, но абсолютно правильное решение о выводе этих спасателей. Пятеро из этих 215 не вышли.

Сейчас, по словам Чуприяна, у МЧС есть информация только о приблизительном местонахождении погибших. Известно лишь, что они находятся в самой дальней точке шахты.

"Мы не можем сказать, где каждый находится, средства объективного контроля нам не показывают. Стационарных средств связи практически не существует, они сорваны ударной волной", - пояснил врио министра.

То, что нет никаких данных о местонахождении каждого погибшего, связано, скорее всего, с мощным взрывом, который произошел в шахте. Приборы должны были зафиксировать местоположение каждого человека внутри. Они каждые 2 секунды должны подавать сигнал для определения локации тел. Но, увы, приборы молчат, и никакие сигналы не поступают. Данных не существует, шахта мертва. Поэтому спасателям приходится все делать вслепую.

"Нам еще нужны сутки-двое, и мы пробурим три дополнительные скважины, чтобы заводить туда азот, хладон и инертную пену. Мы по-прежнему занимаемся откачкой воды, чтобы исключить затопление шахты. Продолжаются работы по уменьшению подачи воздуха на аварийный участок в целях предотвращения образования опасных концентраций газов и мониторинг газовой обстановки. В скважину уже подано более 3,4 тысячи кубометров азота и 280 килограммов хладона. Обследовано 36 километров выработок", - рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян.

Сейчас на глубине остаются еще 40 тел, которые надо поднять на поверхность. Это - 38 шахтеров и 2 горноспасателя.

Подготовил Тимофей Борисов