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30.11.2021 21:33
Рубрика: Происшествия

Что мешает поднять тела погибших на "Листвяжной"

Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
В аварийной шахте "Листвяжная" обнаружили тела 18 горняков и двух горноспасателей. Но поднять их на поверхность не позволила взрывоопасная обстановка в горных выработках.

Как уточнили в оперативном штабе, в понедельник на аварийном участке установили местонахождение тел десяти погибших. Потом подтвердилось местонахождение еще восьми... Только подготовились к транспортировке тел, как пришлось принять решение о приостановке операции. В шахте резко повысилась концентрация опасных газов. Как уточнил гендиректор ФГУП "ВГСЧ" Николай Медведев, на тот момент уже обследовали 36 километров горных выработок. Осталось пройти пять километров.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Между тем специалисты подтвердили, что на "Листвяжной" 25 ноября произошел именно взрыв. И опасность, что он может повториться, вполне реальна.

- Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту. Планируется отсечь блок, чтобы прекратился доступ к очагу пожара, который находится где-то в подготовительном забое, - рассказал вчера на встрече с родственниками погибших командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

По мнению гендиректора Научного центра ВостНИИ Олега Тайлакова, важно также учитывать то, что авария привела к нарушению устойчивости горных выработок. Этот параметр нужно контролировать особенно внимательно, наряду с мониторингом шахтной атмосферы.

МЧС

Поисково-спасательные работы на шахте "Листвяжная" приостановлены. Это решение далось спасателям тяжело, но оно правильное. "Заборы воздуха, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в 5 раз, ацетилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает, что происходит горение", - об этом накануне на заседании оперштаба по обстановке на шахте "Листвяжная" сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Он описал все нюансы и тактику проведения сложнейшей операции по поиску и подъему тел. Сейчас региональный главк МЧС функционирует в режиме ЧC. Поиск тел шахтеров идет вслепую из-за неработающих средств контроля. По словам Александра Чуприяна, когда стало известно об аварии на шахте, вниз в забой спустились одновременно 215 горноспасателей для поисков пропавших шахтеров. В какой-то момент спасатели стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода. Тогда было принято тяжелое, но абсолютно правильное решение о выводе этих спасателей. Пятеро из этих 215 не вышли.

Сейчас, по словам Чуприяна, у МЧС есть информация только о приблизительном местонахождении погибших. Известно лишь, что они находятся в самой дальней точке шахты.

"Мы не можем сказать, где каждый находится, средства объективного контроля нам не показывают. Стационарных средств связи практически не существует, они сорваны ударной волной", - пояснил врио министра.

То, что нет никаких данных о местонахождении каждого погибшего, связано, скорее всего, с мощным взрывом, который произошел в шахте. Приборы должны были зафиксировать местоположение каждого человека внутри. Они каждые 2 секунды должны подавать сигнал для определения локации тел. Но, увы, приборы молчат, и никакие сигналы не поступают. Данных не существует, шахта мертва. Поэтому спасателям приходится все делать вслепую.

"Нам еще нужны сутки-двое, и мы пробурим три дополнительные скважины, чтобы заводить туда азот, хладон и инертную пену. Мы по-прежнему занимаемся откачкой воды, чтобы исключить затопление шахты. Продолжаются работы по уменьшению подачи воздуха на аварийный участок в целях предотвращения образования опасных концентраций газов и мониторинг газовой обстановки. В скважину уже подано более 3,4 тысячи кубометров азота и 280 килограммов хладона. Обследовано 36 километров выработок", - рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян.

Сейчас на глубине остаются еще 40 тел, которые надо поднять на поверхность. Это - 38 шахтеров и 2 горноспасателя.

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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