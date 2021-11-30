Для кемеровчан 60 лет и старше работают дополнительные пункты вакцинации

Один из них можно посетить по средам в здании администрации города Кемерово по адресу: пр. Советский, 54, вход со стороны Музыкального театра Кузбасса. Жители старше 60 лет имеют возможность привиться в любую среду с 12:00 до 14:00 по предварительной записи по телефонам: 36-67-53, 75-00-13.
Второй прививочный пункт находится в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района г. Кемерово на ул. Матросова, 2. Сотрудники поликлиники №2 принимают на вакцинацию по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00. Предварительная запись на прививку возможна по телефону 24-06-09 по будням.
Также по предварительной записи можно сделать прививку в территориальном управлении Кировского района по адресу: ул. Ушакова, 5 с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00. Телефон: 45-29-92.
Напоминаем, что по-прежнему можно пройти вакцинацию в следующих пунктах:
* ТЦ "Север" (пр. Шахтеров, 87);
* Ледовый Дворец "Кузбасс" (пр. Притомский, 12);
* "Леруа Мерлен" (пр. Ленинградский, 28б);
* ТЦ "Я" (пр. Кузнецкий, 33Б);
На сегодняшний день в областном центре привились от коронавирусной инфекции 224 653 горожанина.
Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова