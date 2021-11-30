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30.11.2021 14:41

Для кемеровчан 60 лет и старше работают дополнительные пункты вакцинации

В Кемерове активно работают три дополнительных пункта вакцинации от коронавируса.
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

Один из них можно посетить по средам в здании администрации города Кемерово по адресу: пр. Советский, 54, вход со стороны Музыкального театра Кузбасса. Жители старше 60 лет имеют возможность привиться в любую среду с 12:00 до 14:00 по предварительной записи по телефонам: 36-67-53, 75-00-13.

Второй прививочный пункт находится в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района г. Кемерово на ул. Матросова, 2. Сотрудники поликлиники №2 принимают на вакцинацию по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00. Предварительная запись на прививку возможна по телефону 24-06-09 по будням.

Также по предварительной записи можно сделать прививку в территориальном управлении Кировского района по адресу: ул. Ушакова, 5 с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00. Телефон: 45-29-92.

Напоминаем, что по-прежнему можно пройти вакцинацию в следующих пунктах:

* ТЦ "Север" (пр. Шахтеров, 87);

* Ледовый Дворец "Кузбасс" (пр. Притомский, 12);

* "Леруа Мерлен" (пр. Ленинградский, 28б);

* ТЦ "Я" (пр. Кузнецкий, 33Б);

На сегодняшний день в областном центре привились от коронавирусной инфекции 224 653 горожанина.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова

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