Группа "Эталон" начинает масштабные проекты в Сибири

Группа "Эталон", один из лидеров отечественного рынка недвижимости, приобрела участок площадью 26 гектаров под Новосибирском и анонсировала строительство на этой территории жилого комплекса c реализуемой площадью около 280 тысяч квадратных метров.

Геннадий Щербина: Мы осваиваем цифровую эксплуатацию, чтобы УК работала не с бумажной документацией, а с BIM-моделью. Фото: Пресс-служба группы "ЭТАЛОН"

Также компания приступает к реализации масштабного проекта в Омске. С чем связан выход на новые рынки и с какими результатами девелопер завершает 2021 год, "РГ" рассказал президент Группы "Эталон" Геннадий Щербина.

Геннадий Филиппович, Группа "Эталон" традиционно вела строительство только в границах Москвы, Московской области и Петербурга. Почему вы решили выйти на рынок Сибири?

Геннадий Щербина: Расширение географии проектов - один из ключевых пунктов принятой стратегии развития бизнеса Группы "Эталон" до 2024 года. Новосибирск и Омск - это крупнейшие города Сибири. Благодаря развитой промышленности и инфраструктуре, муниципальным программам и поддержке бизнеса местными органами власти эти города обладают большим потенциалом для инвесторов.

Недавно в Омске мы заключили соглашение с правительством региона о реализации крупного инвестпроекта, согласно которому Группа "Эталон" построит целый микрорайон почти на 1,4 миллиона квадратных метров жилья. В новосибирской агломерации будем реализовывать проект в 25 минутах езды от Академгородка и бизнес-инкубатора Академпарка. Сейчас проект находится в стадии разработки, мы рассчитываем, что уже в следующем году сможем его представить.

Объекты "Эталона" известны своей технологичностью. За пределами столиц сохранятся ли стандарты строительства, принятые в компании?

Геннадий Щербина: Безусловно. В рамках реализации стратегии мы серьезно прорабатываем вопросы стандартизации и дифференциации объемно-планировочных решений, повышения эмоциональных и функциональных характеристик общественных зон и дворовых пространств наших жилых комплексов. Это позволяет, с одной стороны, повышать качество и узнаваемость наших проектов, а с другой, эффективно управлять его себестоимостью.

Группа "Эталон" видит большой потенциал в модульном домостроении

При расширении географии нашего присутствия мы будем использовать все наработки, в том числе и касающиеся использования новых технологий и стандартов, на которые мы опираемся при оптимизации затрат и повышении эффективности бизнес-процессов. Мы внедряем автоматизированные решения для планировки территории, разработки сметной документации, даже оценку перспективных для строительства участков проводим с помощью искусственного интеллекта.

А BIM применяете?

Геннадий Щербина: Цифровые модели зданий используем уже давно. Но BIM не ограничивается только проектированием в цифре. У нас, например, есть собственная разработка для онлайн-обмена проектными данными в единой информационной среде - "Проекты Эталон", а также система контроля строительства - CONTRUST. С ее помощью можно проводить мониторинг как выполнения работ, так и соблюдения охраны труда и техники безопасности на площадке. Система позволяет вести этот контроль даже из другого города. Например, когда мы выйдем на площадки в регионах, наши специалисты из Петербурга смогут вести полноценное наблюдение за ходом строительства.

Используются ли BIM-модели при эксплуатации домов?

Геннадий Щербина: Мы активно осваиваем цифровую эксплуатацию, чтобы управляющая компания работала не с бумажной проектной документацией, а с BIM-моделью, которая позволит контролировать функционирование узлов и агрегатов, а также формировать график ремонтных работ.

Есть ли в этой технологии какие-то аспекты, которые непосредственно облегчают жизнь покупателям?

Геннадий Щербина: Да, конечно. Специалисты Группы "Эталон" разработали и внедрили информационную систему, которая позволила нам оцифровать процесс передачи квартир собственникам. Она получила название "ПКП" - "Передача квартир покупателям". Сама процедура автоматизированная, и проходит в два этапа. Перед заселением наши специалисты проводят предварительный прием квартир, где фиксируют все замечания, устранение которых отслеживается автоматически с учетом заданных сроков. Таким образом, к моменту фактической передачи недвижимости все пожелания отрабатываются, а при посещении объекта собственником система позволяет автоматически сформировать акт осмотра помещения, что позволяет значительно сократить время приема-передачи квартиры.

Есть ли инновации в самом строительстве?

Геннадий Щербина: Очень перспективное направление - это индустриальные технологии в строительстве, обеспечивающие скорость, но самое главное - заводское качество продукта. Уже сейчас на наших проектах мы тестируем сборно-монолитную технологию, которая увеличивает степень префабрикации до 20%. Это достигается за счет произведенных на заводе конструктивных элементов здания, таких как внутренние перегородки и фасадные панели. Кроме того, Группа "Эталон" видит большой потенциал в модульном домостроении. Его суть в том, что на заводе производят готовые модули-блоки, потом их доставляют на стройплощадку и в короткие сроки собирают, как конструктор. Это не бетонные коробки, как было в СССР, в блоках уже выполнена внутренняя отделка, заложены коммуникации. Я уверен, что за этой технологией - будущее.

При расширении географии присутствия "Эталон" будет использовать все наработки

К концу года принято подводить итоги. Каким был для Группы "Эталон" 2021 год?

Геннадий Щербина: Окончательные итоги года мы сможем подвести только в январе-феврале 2022 года. Вместе с тем операционные результаты за первые три квартала 2021 года внушают оптимизм. Покупателями было приобретено 317,4 тысячи квадратных метров жилья, продажи относительно прошлого года выросли на 11 процентов и достигли 59,5 млрд рублей, мы заключили около 6,2 тыс. договоров.

Недавно были открыты продажи квартир в комплексе Voxhall на Летниковской улице, в пяти километрах от Кремля. Но главной премьерой в уходящем году, на мой взгляд, стал старт продаж нашего флагманского проекта в Москве - жилого квартала Shagal.

Продолжает свое развитие компания и в Санкт-Петербурге. В этом году здесь были приобретены участки в Пушкинском, Московском и Петроградском районах, где Группа "Эталон" планирует возвести проекты с общей реализуемой площадью около 240 тыс. кв. м.

Наши операционные показатели растут, а это свидетельствует, во-первых, о высоком уровне доверия покупателей, во-вторых, о том, что выбранный нами курс развития - правильный.