В Новосибирской области с помощью масштабных инвестиционных проектов (МИП) завершают долгострои. До конца года будут достроены еще два многоквартирных дома. Для региона проблема обманутых дольщиков как нигде актуальная. Жилья возводится много, и на рынке появляются недобросовестные застройщики.

Так, более 320 дольщиков уже десять лет ожидают ключи от квартир в доме по улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. После того, как застройщик ушел с объекта, последний превратился в крупнейший долгострой Кировского района Новосибирска. В 2020 году строительство дома возобновилось, и сейчас он почти готов. В минстрое области сообщили, что для этого применены все меры господдержки.

"Мы разработали алгоритм выхода из ситуации. Для достройки дома уже реализован один МИП, что позволило привлечь 60 миллионов рублей. Сейчас завершается процедура согласования еще двух МИПов на общую сумму 45 миллионов рублей. Кроме того, запланировано выделение дополнительных средств для подключения дома к инженерным сетям, благоустройство прилегающей территории и установку лифтов. Таким образом, на завершение строительство объекта будет направлено 154,3 миллиона рублей, - рассказал замминистра строительства региона Алексей Колмаков.

Эффективность МИП очевидна, говорят в минстрое и прокуратуре, под контролем которой завершается строительство долгостроев. Согласно условиям инициатор МИП - строительная компания - обязуется передать в собственность обманутых дольщиков жилые помещения. В свою очередь застройщику по областному закону N 583-ОЗ от 1 июля 2015 года предоставляется участок без проведения торгов для строительства МКД.

Благодаря МИП будет завершено строительство еще одного долгостроя - второй очереди дома на улице Есенина, 65. На достройку выделят 28 миллионов рублей. Пятнадцать миллионов поступят в рамках еще одного масштабного инвестпроекта. В пресс-службе минстроя отмечают, что это позволит полностью решить вопрос дефицита средств и восстановить права 88 дольщиков. После завершения строительства последних двух подъездов будут решены проблемы еще 154 дольщиков.

Для Сибирского региона проблема обманутых дольщиков весьма актуальна

По словам Алексея Колмакова, с начала 2021 года губернатор региона Андрей Травников подписал восемь распоряжений о реализации МИПов, всего в регионе в разной стадии действует 26 проектов. В результате инициаторы МИПов передадут более 23,5 тысячи квадратных метров жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов почти на 1,4 миллиарда рублей.

Справка

С начала 2021 года в регионе введено в эксплуатацию десять долгостроев, из которых девять - жилые дома и одна парковка. Решены проблемы более 1650 обманутых дольщиков. С одобрения ППК "Фонд" (Москва) еще восемь домов будут достроены, дольщикам четырех МКД выплатят компенсации. Так, будут решены проблемы еще более 2,5 тысячи дольщиков.