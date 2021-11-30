"Листвяжная" выплатила премии горнякам, которые спасали пострадавших

ООО "Шахта "Листвяжная"" выплатило по 500 тысяч рублей в качестве премии горнякам, которые участвовали в спасении пострадавших товарищей 25 ноября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия, пока премировали 24 горняков. За то, что не оставили своих коллег в беде, несмотря на опасность, помогали им выходить на поверхность, рискуя собственной жизнью. Список поощренных может вырасти, поскольку сейчас на шахте выясняют фамилии всех тех, кто проявил мужество. К слову, в шахтерской среде такие поступки героическими не считают. Не бросать друг друга в трудный час - это норма для работающих на опасном производстве.

В пресс-службе также уточнили, что добывающее предприятие выплатило по 500 тысяч рублей всем, кто лечится в стационарах, а проходящие амбулаторное лечение получат по 100 тысяч рублей. Будут выполняться и обязательства по решению жилищных вопросов семей погибших, а также погашению кредитов. Кроме того, шахта сохраняет за всеми работниками зарплату на весь период вынужденного простоя.

Авария на "Листвяжной" произошла 25 ноября. Под землей в момент ЧП работали 285 человек. Большая часть горняков была выведена на поверхность. По последним данным, в результате трагедии пострадали в общей сложности 96 человек, включая 43 горноспасателей. 51 человек погиб. 38 шахтеров и два горноспасателя до сих пор остаются под землей.