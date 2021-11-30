На "Листвяжной" обнаружили тела 18 горняков

Тела 18 горняков обнаружили в ходе поисковых работ в шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, обнаруженные 10 тел подготовлены к транспортировке на поверхность, но делать это пока нельзя из-за опасной концентрации метана в горных выработках. Кроме того, подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших.

Как сообщил сегодня на встрече с родственниками погибших шахтеров губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, принято решение добавить к трем имеющимся еще три буровых установки для решения проблемы загазованности в шахте. "Пока не справимся с этой ситуацией, мы будем конечно ловить "окна", чтобы, как только концентрация будет уменьшаться, снова запускать туда горноспасателей. Но наша основная задача - ликвидировать проблему с проходческим забоем, чтобы там не было выбросов", - сказал губернатор.