"Российская креативная неделя - Сибирь" собрала более 2,5 млн просмотров онлайн

Но настоящими итогами форума стали стратегические решения и предложения, направленные на совершенствование креативных индустрий региона. На форуме были внесены предложения по созданию в Красноярском крае Сибирского представительства Президентского фонда культурных инициатив, по формированию регионального фонда поддержки кино и открытию в Красноярске первого в России Центра кастомизации и развития fashion-индустрии.

Форум состоялся в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторы - "Роскультцентр" и Правительство Красноярского края рассматривают возможность сделать событие ежегодным. А Марина Абрамова - директор "Роскультцентра", директор фестиваля-форума "Российская креативная неделя" говорит так: "Надеюсь, импульс первой окружной "Российской креативной недели" в Сибири перейдет и в другие регионы. Мэры городов, главы различных территорий, возможно, осознают, каков потенциал творческих людей и индустрий и как его можно взращивать. Мы видим, как изменилось отношение к креативным индустриям за последние два года. При большой поддержке Администрации президента, прежде всего, Управления Сергея Геннадьевича Новикова, за эти два года были запущены многие платформенные решения, которые позитивно повлияли на креативную деятельность. И мы за это очень благодарны".

Музыкант и композитор Кирилл Рихтер обратил внимание участников форума на роль фигуры художника, творца в креативных индустриях: "Успех любого проекта - результат работы художника, его творчества. Если бы я думал, сколько у меня будет подписчиков и сколько я получу за концерт, вряд ли я бы занимался творчеством. К сожалению, в России много скепсиса по отношению к людям, которые пытаются что-то делать, даже тогда, когда речь идет о непересекающихся сферах..." Рихтер добавил, что "помощь талантам - в первую очередь не вопрос законодательства, а преодоление менталитета и мировоззрения. Классно было бы возродить то время, когда классическая музыка взрывает кассы и вызывает жаркие споры. Это искусство живо, вызывает у людей интерес, энергию, идеи".

На Форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках развития креативных индустрий Мариной Абрамовой и губернатором Красноярского края Александром Уссом, а также соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию кластера креативных индустрий Красноярского края "Квадрат". У новой организации уже есть свое современное арт-пространство в центре краевой столицы. Скоро здесь начнут работать художественный и керамический коворкинги, мастерская интерактивных решений, архитектурное и дизайн-бюро, типография, театральная студия, школа барабанщиков и другие развивающие центры.

Обсуждая развитие кино в регионе, эксперты и участники отметили, что у него огромный потенциал, которым необходимо правильно воспользоваться, а также остановились на вопросе дефицита профессионалов. Заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин рассказал, что регионом выделены средства на создание кинокомиссии. Планируется, что уже в 2022 году она проведет первый деловой форум для производителей кино, а в 2023-2024 годах в крае будет организована система рибейтов.

Также на пленарном заседании секции "Кино", модерировала которое обозреватель "РГ", автор этих строк Сусанна Альперина (наше издание - партнер "Российской креативной недели"), было заявлено о том, что Союз кинематографистов России планирует создать Фонд регионального кино. Об этом рассказал исполнительный директор молодежного центра Союза кинематографистов, продюсер Дмитрий Якунин. Для развития фонда будут привлечены частные инвестиции и региональные средства. Фонд также сможет помогать региональным киностудиям в продвижении своей продукции в кинопрокате. Якунин сообщил, что в апреле следующего года планируется провести презентацию фонда на Московском кинофестивале. Ожидается, что в 2022 году Фонд займется продюсированием 15 проектов с общим бюджетом в 200 млн рублей, а в 2023-2024 годах - 30 проектов с бюджетом в 300 млн рублей. Кроме того, в Союзе кинематографистов рассчитывают, что в 2024 году в России будет сформировано порядка 20 региональных кинокластеров.

На этом же пленарном заседании Алексей Гореславский, недавно назначенный генеральным директором Института развития Интернета (ИРИ), сообщил о том, что в 2022 году ИРИ планирует перезапустить обучающую программу для участников конкурсов на создание контента, переориентировав ее на регионы. Сессия проводилась при партнерской поддержке Роскино, глава которого Евгения Маркова озвучила многие перспективные предложения.

Представители fashion-индустрии на форуме остановились на вопросах инноваций и глобальных трендовые, которые существенно меняют рынки, тенденции и подходы к управлению. Поговорили о том, как устойчивое развитие и экология влияют на индустрию моды.

В секции "Издательское дело" состоялось шесть масштабных событий. Они позволили обсудить организаторам и программным директорам столичных и региональных проектов как классические, так и новые форматы книжных ярмарок и фестивалей, которые могут решить некнижные задачи и стимулировать рост и развитие территорий; ответить на вопрос о том, зачем городам и бизнесу поддерживать книжные проекты и какие форматы наиболее эффективны. Особый интерес вызвали дискуссия, посвященная книгоизданию, а также паблик-ток "Сила слова: новые форматы в PR и маркетинге для продвижения издательств". Эксперты книжной индустрии провели ревизию инструментов продвижения и обсудили эффективные на сегодняшний день. Особый интерес вызвал и конкурс "Самый читающий регион России" - на форуме наградили его лауреатов.

Пленарное заседание "Круглый стол, посвященный роли звука в развитии городов" объединил инициаторов музыкальных проектов, композиторов, продюсеров и кураторов. Они обсудили связующие мосты, которые должны быть проведены между сообществами, отвечающими за те или иные направления музыкальной индустрии.

Актуальные практики и подходы в работе с местным сообществом обсудили культуртрегеры на масштабной сессии "Биеннале всея Руси: зачем городам России глобальные арт-проекты".

Эксперты IT-направления в рамках "Российской креативной недели в Сибири" поговорили о поддержке социальной повестки и соблюдении этических норм при всё более оперативном внедрении новых цифровых сервисов и технологий, а также повышение инвестиционной привлекательности проектов социальной ответственности. Сможет ли искусственный интеллект стать технологией, понимающей мозг? Как изменится потребление персональных устройств? И как предотвратить киберугрозы при проектировании нейроинтерфейсов? На эти вопросы ответы искали участники сессии "Welcome to 2030: будут ли доступны наши мысли технологиям?"

Практически в каждой креативной индустрии в процессе форума специалисты отмечали трудности с подготовкой кадров. Прозвучало много предложений - как поправить ситуацию. Впереди у "Российской креативной недели" и ее организаторов - большие планы.