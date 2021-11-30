В Красноярском крае 2022 год пройдет под знаком юбилея Енисейской губернии

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел очередное заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 200-летия основания Енисейской губернии. Основным вопросом повестки стала реализация планов в связи с приближением знаменательной исторической даты. В обсуждении приняли участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва Александр Брокерт и председатель Верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев.

Юбилей образования Енисейской губернии календарно совпадает с отраслевыми датами: 200-летием архитектурной службы края, 200-летием региональной журналистики, 200-летием становления народного образования, 200-летием краевой системы социальной защиты, а также с рядом других круглых дат.

Эстафета мероприятий, приуроченных к предстоящему событию, стартовала уже в этом году. Осенью в Красноярске прошел VIII Сибирский исторический форум, посвященный юбилейной дате и 120-летию Красноярского краевого отделения Русского географического общества. Впервые состоялся съезд краеведов, создан Союз краеведов Енисейской Сибири. В краевом центре прошло выездное заседание президиума Совета регионов Русского географического общества.

Подготовлен к изданию биографический словарь "Архитекторы Енисейской губернии". Во всех архивах края началась оцифровка материалов по истории Енисейской губернии. Сибирский федеральный университет формирует электронный атлас по истории края, Тывы и Хакасии для школьников. В рамках грантовой программы "Документальное кино Красноярья" выделены средства на создание трех документальных фильмов об истории Енисейской губернии. В перспективе - создание игрового кино.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

С Почтой России достигнута договоренность о выпуске художественного маркированного конверта и изготовлении специального почтового штемпеля. Конверт появится в продаже по всей стране уже в новом году. Планируется выпуск юбилейного знака, которым будут награждать жителей Красноярского края, республик Тыва и Хакасия за вклад в развитие нашего региона.

В поселке Овсянка по инициативе Александра Усса начнется строительство Национального центра Виктора Петровича Астафьева. Центр будет открыт к юбилею писателя в 2024 году.

Не останется без внимания архитектурное наследие. Так, по предложению губернатора из краевого бюджета выделены средства на восстановление памятника деревянного зодчества XIX века - церкви Параскевы Пятницы в деревне Барабаново Емельяновского района. Реконструкция начнется в 2022 году.

Благодаря поддержке главы региона возобновит работу красноярская студия кинохроники.

Участники заседания поддержали идею создать архитектурный символ в честь 200-летия основания Енисейской губернии. Монумент предлагается установить в сквере на пересечении улиц Копылова, Красной Армии, Ладо Кецховели и Пушкина, где сейчас расположен памятник первому губернатору Енисейской губернии Александру Степанову.

По итогам обсуждения Александр Усс поручил министерству культуры края разработать программу мероприятий 2022 года таким образом, чтобы помимо Красноярска в планы, связанные с 200-летием Енисейской губернии, были вовлечены другие города и села региона. Также глава края отметил важную роль праздничной даты в укреплении связей между тремя соседними регионами.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- В подготовке и праздновании 200-летия основания Енисейской губернии важна межрегиональная составляющая. Под эгидой этого знакового исторического события на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии пройдет череда масштабных событий. Это дополнительный объединяющий стимул для наших территорий.

Справка "РГ"

7 февраля (26 января по старому стилю) 1822 года Указом императора Александра I Сибирское генерал-губернаторство было разделено на Восточное и Западное. Затем император подписал указ об образовании Енисейской губернии в составе пяти округов: Красноярского, Енисейского (с Туруханским краем), Ачинского, Минусинского и Канского. Административным центром был утвержден Красноярск. Произошло это в июле 1822 года. В декабре был назначен генерал-губернатор.

В 1925 году Енисейская губерния была ликвидирована, однако в 1934 году создан Красноярский край практически в тех же границах. По оценкам экспертов, это единственный случай в новейшей истории России: нет других регионов, которые бы сохранили административно-территориальную преемственность с начала XIX века. В этом смысле у Енисейской губернии и Красноярского края общая и непрерывная история.