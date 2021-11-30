В Кузбассе ввели режим ЧС после трагедии на "Листвяжной"

В Кузбассе продолжают ликвидировать последствия аварии на шахте "Листвяжная", где 25 ноября прогремел взрыв, унесший 51 жизнь. В связи с массовой гибелью людей на территории региона введен режим ЧС, расширяющий полномочия власти.

А одна из главных задач - как можно быстрее решить насущные проблемы семей погибших и пострадавших в разрушенной шахте.

- Выплаты - из бюджетов, Фонда социального страхования, Красного Креста, угольной компании - в одинаковой мере распространяются на всех. И на семьи шахтеров, и на семьи горноспасателей, - подчеркнул глава оперативного штаба региона, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Мы подробно изучаем ситуацию в семьях и для каждой составляем "дорожную карту". В том числе учитываем все пожелания по организации похорон.

Выплаты из регионального и муниципального бюджетов власти практически завершили. Правда, две семьи отказались получать средства до того момента, пока тела родных не подняты на поверхность.

Вчера к выполнению своих обязательств приступило ООО "Шахта "Листвяжная". Семья каждого из горняков, не вернувшихся со смены, получит единовременную выплату в два миллиона рублей, и еще по миллиону полагается каждому члену семьи (всего - в среднем более шести миллионов). В общей сложности собственники шахты направят на эти цели свыше 300 миллионов рублей. И в понедельник было перечислено больше ста миллионов. Кроме того, по решению совладельцев шахты она оплатит обучение детей погибших в вузах и ссузах, решит жилищные вопросы семей, а также погасит имеющиеся у них кредиты.

Сегодня руководство оперативного штаба встретится с родственниками погибших на шахте.

МЧС

Поиск продолжается

Вчера традиционное селекторное совещание в Национальном антикризисном МЧС России началось с минуты молчания в память о погибших шахтерах и горноспасателях на шахте "Листвяжная". Врио министра Александр Чуприян cообщил, что работы в шахте продолжаются круглосуточно, но основная задача для горноспасателей - это создание безопасных условий во время поисков на аварийном участке шахты.

"Также на особом контроле - всестороннее обеспечение пострадавших и семей погибших", - привели в пресс-службе МЧС слова врио министра.

Сейчас на шахте продолжается бурение скважины для подачи инертной пены на место взрыва, чтобы не было новых пожаров и взрывов и чтобы горноспасатели смогли приступить к поиску и подъему тел погибших на поверхность. Одновременно с бурением в шахту подаются азот и хладон. В ликвидации последствий аварии участвуют 122 человека, задействовано 26 единиц техники. В резерве находятся 214 горноспасателей и 45 единиц техники - это 34 отделения горноспасателей.

Подготовил Тимофей Борисов