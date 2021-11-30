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30.11.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске автомобиль загорелся вскоре после покупки в салоне

Текст: Никита Зайков
Новосибирец подал в суд на автосалон после того, как приобретенная им в кредит машина загорелась спустя два часа после покупки. Как передает KP.RU, официальный сервис уже четыре месяца не возвращает авто владельцу.

Машину южнокорейского производителя 46-летний сибиряк Александр Трусов купил в августе этого года. Несмотря на то что автомобиль был, что называется, подержанным и вышел с конвейера еще в 2006 году, его продавцом выступал салон, специализирующийся на реализации б/у машин.

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- Я за рулем уже 25 лет и в машинах разбираюсь, - подчеркивает Александр Трусов. - Когда приехал в салон, полностью осмотрел авто. Его цена была 420 тысяч рублей. Часть денег я заплатил, а оставшиеся 230 тысяч взял в кредит. Я проверил машину, все было в порядке.

Однако уже по дороге домой новосибирец заметил, что из-под капота иномарки идет дым. Он подумал, что это пар от перегретого двигателя, но вскоре едкий запах дыма появился в салоне. Автомобилист как можно скорее свернул в парковочный карман, чтобы осмотреть машину.

- Выпрыгнул из салона, гляжу в моторный отсек, а там пламя, - вспоминает Александр Трусов. - У меня с собой даже огнетушителя не было. Я начал кричать и махать руками, чтобы мне помогли потушить автомобиль. Подбежали люди с остановки и стали заливать машину водой, соками - у кого что было под рукой. Другие автомобилисты вскоре дали огнетушитель.

После такого покупатель решил вернуть машину обратно, однако менеджеры салона уговорили отвезти авто в их сервис. Одним из аргументов было восстановление в кратчайшие сроки. Однако ремонт длится уже четыре месяца, столь долгий срок в сервисе объясняют отсутствием нужных запчастей. Все это время новосибирец остается без машины, при этом вынужден исправно выплачивать кредит. Поняв, что миром уладить дело не получается, Александр принял решение подать судебный иск и обратился к юристу.

Фото: iStock
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- Здесь есть небольшой нюанс, - отмечает Юрист Руслан Пагаев, взявшийся помочь сибиряку. - В договоре автосалон был указан как агент, действующий от имени и за счет непосредственного собственника автомобиля. В этом случае все споры по купле-продаже придется решать с бывшим собственником, которого покупатель, вероятно, никогда не видел.

И все же юрист считает, что доказать в суде правоту Александра удастся. А заодно не только деньги за автомобиль вернуть, но и проценты по кредиту взыскать.

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