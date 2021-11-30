Дом-музей Коста Хетагурова в Северной Осетии отремонтируют до конца года

До конца 2021 года будет завершен ремонт Дома-музея Коста Хетагурова. Поэт, художник, основоположник осетинской литературы родился в высокогорном селении Нар в Северной Осетии.

Работы начали в прошлом году, приурочив их к празднованию 1100-летия крещения Алании, которое будет широко отмечаться в 2022 году.

Дом, в котором родился Коста Хетагуров, получил статус музея в 1939 году - в канун 80-летия поэта. А к его 120-летию в 1979 году на фундаменте этого дома было отстроено многоярусное здание нынешнего музея, стилизованное под жилую башню в горах.

Сейчас в здание постепенно возвращают экспозицию, которая на время ремонта была вывезена. Фотографии, книги, которые издавались при жизни Коста Хетагурова, картины и многое другое - все это теперь займет место в обновленном помещении.

- До конца года мы завершим ремонт на одном из знаковых объектов культурного наследия Северной Осетии - в Доме-музее, где родился осетинский поэт и художник, основоположник осетинского языка и осетинской литературы Коста Хетагуров. Проделана большая работа, осложненная расположением здания в высокогорной местности, - цитирует ТАСС врио министра строительства и архитектуры Республики Северная Осетия - Алания Константина Моргоева.

Экспозиция музея включает три тематических яруса. На нижнем располагается хлев, где представлены предметы быта и орудия труда, характеризующие занятия горцев в конце ХIХ - начале ХХ века. Второй ярус представляет собой жилое помещение и примыкающую к нему небольшую комнату для приема гостей - кунацкую. На верхнем ярусе представлены экспонаты, характеризующие жизнь и творчество Хетагурова как поэта, художника и общественного деятеля: документальные и фотоматериалы, книги, картины и предметы домашнего обихода, а также зал "Коста и современность".

Мемориальный дом-музей Коста Хетагурова в селении Нар является филиалом Национального музея РСО-Алания.

Справка "РГ"

Коста (Константин) Леванович Хетагуров родился 15 октября 1859 года. Писатель Александр Фадеев за многогранность дарований называл его осетинским Леонардо да Винчи - и действительно, Хетагуров не только поэт, чьи строки переведены на множество языков, но и художник, публицист, скульптор, общественный деятель. Имя Коста Хетагурова носят улицы многих городов Северного Кавказа, госуниверситет во Владикавказе, музей осетинской литературы и другие культурные учреждения.