На Ставрополье собрали рекордный урожай яблок

В регионе завершилась уборка яблок. Урожай больше прошлогоднего, но низкие цены на местную продукцию, дешевый импорт, недостаток перерабатывающих предприятий и хранилищ тормозят развитие отрасли.

В регионе собрали почти 50 тысяч тонн яблок с 2858 гектаров. Согласно данным министерства сельского хозяйства края, урожайность составила 224 центнера с гектара. Теперь аграрии решают, то ли сразу продать собранные плоды, то ли отправить их на хранение в специализированные холодильники.

По словам генерального директора ООО "А.К. Сады Ставрополья" Заура Каздохова, на цветении и плодоношении деревьев сказалась погода - похолодание в мае сменилось продолжительной засухой и жарой, температура летом достигала 42 градусов, в итоге качество яблок снизилось.

- Мы планировали собрать около семи тысяч тонн. По факту урожай составил примерно 5,5 тысячи тонн. Уборку товарных яблок почти завершили, на деревьях остались только небольшие плоды, их соберем в ближайшие дни, - пояснил Каздохов.

Все же, по его словам, нынешний урожай лучше прошлогоднего. Почти всю свежую продукцию заложили в собственные хранилища. Цены на рынке в сезон оказались слишком низкими. Как добавил гендиректор, только сейчас предложения от закупщиков стали привлекательными:

- Так как у нас большое производство, мы построили на своей территории хранилища, куда отправляем урожай и ждем повышения цены. Производим товарные яблоки, на переработку плоды не отправляем, так как перерабатывающие предприятия в лучшем случае готовы платить за килограмм 9 рублей 50 копеек - это мизерная цена для качественной продукции.

В регионе собрали почти 50 тысяч тонн яблок. Теперь аграрии решают: сразу продавать плоды или отправить на хранение

По мнению Каздохова, тем, кто выращивает менее 500 тонн, хранить урожай не стоит, так как это сильно скажется на себестоимости фруктов. Небольшие урожаи лучше сразу продавать.

Хозяйства же, которые собирают яблоки для переработки, вынуждены балансировать на грани рентабельности. Так, в ООО "Интеринвест", где в этом году убрали 17 тысяч тонн плодов с 700 гектаров, в день получают около 200-300 тонн падалицы, которую не отправить на прилавки магазинов. Но на Ставрополье нет перерабатывающих производств, которые бы закупали такие большие партии.

"Есть небольшие компании, они покупают 10-20 тонн. Для нас это мизерные закупки. Большую часть продукции на переработку отправляем в Краснодарский край и Воронежскую область. Но из-за такой логистики возникают дополнительные траты", - пояснили в хозяйстве.

Однако, по мнению председателя ассоциации питомников и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова, региону пока не нужны предприятия по переработке яблок. Их строительство сопровождается значительными финансовыми расходами, а в дальнейшем эти заводы потребуют крупных поставок. Край же находится далеко не на лидирующих позициях в стране по выращиванию плодов.

- Я бы сосредоточился на производстве товарных яблок. Оно более рентабельно для аграриев, чем переработка. К этой теме можно вернуться, когда в регионе будут выращивать 200-300 тысяч тонн фруктов в год. Тогда такие заводы станут экономически выгодны- ми, - считает Ширинов.

Он также добавил, что ставропольские аграрии все больше отдают предпочтение интенсивным и суперинтенсивным технологиям выращивания. Каждый год плодоносить начинают все больше новых садов.

- Сталкиваются с проблемой реализации те аграрии, у которых нет возможности хранить урожай. Им приходится продавать товар по минимальным стартовым ценам, так как российский рынок в сезон завален иранскими, молдавскими, польскими и узбекскими яблоками. Но в убытке никто не остался. Конечно, те, кто продал сразу, заработал меньше. Хранение позволяет дождаться более высоких цен, - добавил Ширинов.

Россия сейчас - главный мировой импортер яблок. Поэтому с началом уборки магазины завалены привозными фруктами невысокого качества. Это сказывается на репутации индустрии в целом, так как мало в каких торговых точках указывают, откуда приехал товар.

- Мы просим правительство России ограничить импорт с августа по декабрь либо ввести дополнительные пошлины, чтобы к нам поступало меньше заграничного товара, ведь в этот период у нас и своих яблок достаточно. А в начале года можно снимать ограничения, так как к этому времени ощущается нехватка продукции. И тогда через 5-10 лет мы полностью избавимся от завозных яблок, - заключил эксперт.

Справка "РГ"

По данным регионального комитета пищевой и перерабатывающей промышленности, в Ставропольском крае работает пять компаний, которые производят плодоовощные консервы. Только одна из них - новоалександровский "Переработчик" - занимается яблоками. В этом году в планах компании - переработать тысячу тонн фруктов. При этом предприятие частично обеспечено собственным сырьем.