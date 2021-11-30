На Ставрополье увеличили поставки в медучреждения кислорода

Региону не хватает медицинского кислорода собственного производства. Сейчас власти края изыскивают возможности, чтобы увеличить поставки жизненно важного газа.

- Борьба за кислород идет по всей стране. У меня с этой темы день начинается и ею же заканчивается. Делаем все, чтобы не возникло дефицита кислорода, который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, - заявил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Ежедневно медучреждениям края необходимо около 62 тонн кислорода. На Ставрополье его выпускают только два предприятия. "Невинномысский Азот", входящий в состав минерально-химической компании "ЕвроХим", недавно удвоил производство и теперь изготавливает восемь тонн в сутки. Основная часть продукции отправляется в городскую больницу Невинномысска.

Кстати, на этом предприятии медицинский кислород начали выпускать только нынешним летом. Как сообщили в пресс-службе компании "ЕвроХим", ранее в цехе по производству продуктов разделения воздуха, жидкой углекислоты и отпуска аммиака делали технический кислород. Но из-за распространения коронавирусной инфекции было принято решение о переориентации промышленной линии для спасения больных с поражением легких.

После получения разрешительных документов на поставку медицинского кислорода предприятие менее чем за неделю отгрузило в больницу Невинномысска почти семь тонн кислорода, теперь же поставки значительно увеличатся.

Завод "Ставролен" в Буденновске приступил к выпуску аналогичной продукции в октябре, и сейчас здесь выдает 20 тонн кислорода в месяц. "Увеличения производства не планируется", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Огромную разницу между потребностью в кислороде и его производством покрывают разными способами. В основном его ввозят из соседних регионов - из Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областей. А несколько дней назад глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в Невинномысске началась разгрузка новой партии медицинского кислорода - 100 тонн прибыли по железной дороге из Нижнего Тагила. В ставропольские больницы его отправят автотранспортом.?Эта поставка стала результатом переговоров властей региона с компанией, входящей в бизнес-группу Linde.

Кислород везут на Ставрополье даже из-за рубежа. Согласно данным краевого министерства имущественных отношений, сейчас реализуется договоренность о поставках одной тысячи тонн из Азербайджана. Стоимость сделки - 210 тысяч долларов. На поезде баллоны привозят в Невинномысск, а дальше развозят по краю на автомобилях.

Глава краевого минздрава заявил, что ставропольские власти рассматривают возможность построить новое производство медицинского кислорода. Однако о сроках реализации проекта он не сообщил. В министерстве промышленности Ставрополья заявили, что никакими конкретными данными не располагают.

Справка "РГ"

Как рассказал доцент кафедры пищевых технологий СКФУ Сергей Поветкин, предприятия производят кислород методом криогенной ректификации. Он основан на том, что газы имеют разную температуру кипения. Кислород получают непосредственно из воздуха, отделяя его от остальных газов.

- На кислород приходится 21 процент в общем составе атмосферного воздуха. Остальное - другие газы, в том числе азот. Последнего содержится 78 процентов. При криогенной ректификации в сжижаемую смесь попадает множество примесей - водяной пар, щелочь, карбонаты, оксид углерода. Для кислорода, используемого в медицинских целях, есть ГОСТ, и такие примеси в нем неприемлемы, - добавил Поветкин. Поэтому, чтобы он стал пригодным для применения в больницах, его дополнительно очищают.

Тем временем

В Дагестане на средства, выделенные из резервного фонда правительства республики, закуплено 18 кислородных газификаторов, 398 кислородных концентраторов, тягач и полуприцеп-цистерна. А на деньги из резервного фонда правительства России приобретена кислородная станция производительностью более одной тысячи литров в минуту, которую установят в Кизилюртовской центральной городской больнице. Кроме того, региону выделены средства на закупку кислородных концентраторов для обеспечения ими пяти медицинских организаций республики.