Сергей Меняйло представил модель развития РСО - Алания до 2030 года

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло представил модель экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 года. Презентация прошла в рамках Стратегической сессии по защите моделей экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в которой принял участие председатель правительства России Михаил Мишустин. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Модель экономического развития Северной Осетии была подготовлена с учетом рекомендаций минэкономразвития России, а также тех особенностей, которыми обладает республика.

- Для полного раскрытия всего потенциала округа потребуются значительные усилия, время и инвестиции, - отметил премьер-министр России Михаил Мишустин. - Нужно будет не только формировать благоприятный инвестиционный климат. Очень важно, чтобы все жители Северного Кавказа почувствовали на себе реальные изменения.

Стоит отметить, что в модели экономического развития Северной Осетии отражены векторы развития ряда перспективных для республики отраслей, таких как агропромышленный комплекс, промышленность, туризм, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортно-логистический комплекс. Реализация всех предложенных стратегических инициатив позволит республике решить одну из ключевых проблем - ликвидировать дисбаланс рынка труда, а также снизить высокий уровень безработицы.

- Республика имеет значительный потенциал по многим ключевым направлениям, - сказал Сергей Меняйло. - Но в то же время мы пока отстаем по основным социально-экономическим показателям от среднероссийских значений. Поэтому модель экономического развития была разработана с учетом сильных и слабых сторон. Важно отметить, что этот документ будет "живым", "гибким" - обновлять и дополнять его планируется каждый год с учетом актуальных потребностей.

По словам Сергея Меняйло, в сфере АПК руководство Северной Осетии планирует исполнить 17 проектов, общий объем инвестиций которых составит 36,2 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать 2,7 тысячи новых рабочих мест.

В соответствии с предложенной моделью экономического развития развитию промышленности будет способствовать реализация шести проектов на сумму 4,5 миллиарда рублей, что позволит создать 400 новых рабочих мест.

Четыре крупных проекта позволят вывести туристическую отрасль на значительно более высокий уровень. Это всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", "Туристский кластер "Горная Дигория", тематический "Алания парк", туристско-рекреационный комплекс "Кахтисар". Общая сумма инвестиций в эти проекты составит более 23 миллиардов рублей и даст республике 3 600 рабочих мест.

Для оздоровления отрасли ЖКХ, как отметил Сергей Меняйло, подготовлена и утверждена программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, что позволит к 2026 году выйти на экономически сбалансированную модель работы.

В транспортно-логистической сфере планируется реализовать три масштабных проекта на общую сумму 5,5 миллиарда рублей с созданием 1,7 тысячи новых рабочих мест. В том числе в республике будет создан крупный транспортно-логистический "портал" (таможенная зона - сухой порт) Северного Кавказа в страны Закавказья.