В Ингушетии антиковидные ограничения продлены на два месяца

До 20 января будут действовать ограничения в целях предупреждения распространения COVID-19 в Республике Ингушетия.

Указ об этом подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, дополнительные антиковидные меры для жителей старше 60 лет были введены в конце октября. Им было рекомендовано жестко соблюдать требования по усиленной дезинфекции, соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Непривитые граждане старше 60 лет переведены на режим самоизоляции и дистанционный метод работы.

Кроме того, дети и подростки до 14 лет не могут появляться в местах массового пребывания людей без сопровождения взрослых: на рынках, вокзалах, кинотеатрах, в кафе и ресторанах. Запрещена работа в торгово-развлекательных комплексах. Не имеют права работать детские аттракционы в закрытых помещениях.

Действуют ограничения по количеству посетителей кафе и ресторанов, банкетных залов, а также спортивных залов и комплексов, театров и концертных площадок. Все они должны быть заполнены не более чем на 50 процентов. Число участников свадебных торжеств и похоронных церемоний ограничено до 20-30 человек.

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в республике продолжается работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных. По последним данным, подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией составляет около 26 тысяч человек, умерло более 400 человек.