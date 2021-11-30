В ставропольском поселке впервые за тридцать лет отремонтировали ФАП

В ставропольском поселке впервые за тридцать лет капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). А в костромской деревне в новом центре появился интернет.

В поселке Ровном Ставропольского края живут 300 человек. Фельдшерско-акушерский пункт - единственное на много километров место, где можно получить медпомощь. Медпункт построили в 1980 году. С тех пор его ни разу не ремонтировали капитально. За это время здание сильно износились.

Ситуацию удалось исправить в 2021 году благодаря ведомственной целевой программе "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" нацпроекта "Здравоохранение". ФАП отремонтировали.

Главный врач районной больницы, которой подчинен пункт, Алексей Кияшко говорит, что из старого там остались только фундамент и стены. Медоборудование тоже с иголочки.

В этом году капремонт по всему Ставропольскому краю провели в 90 ФАПах, поликлиниках, амбулаториях и местных больницах. Еще 27 - построены с нуля. Всего по данным регионального минздрава на модернизацию первичного звена за пять лет направят более 15 миллиардов рублей.

В ноябре первых пациентов принял и новый модульный ФАП в деревне Клементьево Костромской области. Для местных жителей это стало настоящим событием. "Старый ФАП был деревянный, ветхий, - рассказал глава администрации Емсненского сельского поселения Евгений Туманов. - Новое здание светлое, теплое". В нем оборудованы кабинет приема, прививочный, процедурная. Отапливается от газового котла.

"Находимся под впечатлением, - призналась жительница Клементьево Наталья Шибалова. - Рады не только за себя как посетителей, но и за заведующую нашу Марину Вадимовну".

Фельдшер Марина Митрофанова говорит, что клементьевский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает девять деревень, где в общей сложности 372 жителя, многие уже пожилые. И все они теперь чувствуют себя намного увереннее и спокойнее. Потому что знают: случись что, им обязательно окажут помощь в соответствии со всеми современными стандартами.

Фельдшер теперь может онлайн записать пациента на прием к врачам областной больницы и получить результаты анализов

Кроме специализированного оборудования в новом ФАПе есть и телефон, и проводной интернет с хорошей скоростью. То есть фельдшер теперь может, например, записать пациента на прием к врачам районной или областной больницы в электронном виде и таким же образом получить результаты анализов, что очень удобно.

В Костромской области новые объекты здравоохранения уже работают в 12 населенных пунктах. До конца года новые ФАПы будут достроены еще в 16 деревнях и селах.

Справка "РГ"

Строительство и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов - одно из направлений федерального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи".

Он реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Его цель - обеспечить качественную, своевременную и равнодоступную медпомощь всех жителей страны. За это время открыто 1745 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. А с 2021 года реализуется ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ".