Атомный ледокол "Сибирь" завершил ходовые испытания. Это первый серийный атомный ледокол проекта 22220.

Более двух недель провел атомоход в акватории Финского залива, сообщила пресс-служба Балтийского завода на своей странице в соцсети. На его борту находилась сдаточная команда, экипаж и представители контрагентских организаций. Они проконтролировали работу механизмов и оборудования, систем электродвижения, валопроводов и палубных механизмов, а также провели испытания паротурбинной установки.

Скоростные и маневренные характеристики ледокола, связь и навигацию проконтролировали в реальных морских условиях. По результатам ходовых испытаний специалисты устранят замечания.

"Сибирь" - универсальный атомный ледокол. Его заложили 26 мая 2015 года, спустили на воду 22 сентября 2017-го. Эти атомоходы самые большие и мощные в мире. Они обеспечивают круглогодичную навигацию в Арктике.

Ледокол планируют передать заказчику до конца нынешнего года.