Более 1800 обращений поступило на прямую линию губернатора Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников провел традиционную прямую линию. Правда, если до пандемии вопросы главе региона жители могли задать, что называется, напрямую, то в этот раз из-за непростой эпидемиологической обстановки Олег Кувшинников отвечал в основном на обращения, поступившие через электронную почту, соцсети и call-центр прямой линии. Правда, остроту вопросов это не снизило. Наоборот, по числу проблем, озвученных в эфире, эта прямая линия оказалась в рекордсменах. В то же время, несмотря на все трудности, регион смог изыскать средства для решения целого ряда инфраструктурных вопросов.

Дороги без ям

Вопросы, касающиеся состояния дорог, вологжане задают на всех встречах с представителями властей. Прямая линия исключением не стала. Правда, если еще десять лет назад нарекания вызывала практически вся опорная сеть дорог региона, то в этот раз за весь длиной 2,5 часа марафон состояния региональных трасс касался лишь один вопрос. Жителей Череповца волнует, когда будет отремонтирована дорога Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. Пятьдесят пять километров трассы проходят через Вологодскую область.

Олег Кувшинников сообщил, что на приведение этого участка в порядок по линии нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" выделено 1,6 миллиарда рублей. Также власти Вологодчины связались с администрациями Ярославской, Тверской областей и Подмосковья и договорились синхронизировать работы по ремонту дороги.

Работы начнутся от границы с Ярославской областью и будут вестись по направлению к Череповцу. Сейчас проект в стадии подготовки конкурсной документации и заключения госконтрактов.

Ключевая проблема в дорожной отрасли заключается в том, что на протяжении многих лет ремонт выполнялся крайне низкими темпами.

- Еще буквально десять лет назад дорожный фонд региона был менее одного миллиарда

рублей. Мы ремонтировали 20-30 километров дорог по всей области в год. Сейчас дорожный фонд - 14 миллиардов рублей, и мы ремонтируем более тысячи километров дорог в год, - констатировал Олег Кувшинников.

Например, в этом году по итогам градостроительного совета принято решение о выделении Череповецкому району на ремонт улично-дорожной сети 2,6 миллиарда рублей. Работы рассчитаны на три года, будут приведены в порядок 35 дорог и улиц Череповецкого района, общая их протяженность - 120 километров.

Но, несмотря на то что темпы дорожного ремонта на Вологодчине высоки как никогда, проблемы есть. Дело в том, что протяженность дорожной сети региона - 29 тысяч километров. Власти региона стараются в первую очередь привести в порядок самые загруженные дороги.

Жители деревни Степанково сообщили на прямой линии, что вынуждены сами каждый год ремонтировать дорогу до деревни Давыдово. Люди говорят, что ремонта ждут много лет. Но по переписи 2010 года здесь было зарегистрировано всего три человека. Олег Кувшинников отметил, что дорога будет приведена в порядок за счет средств муниципального дорожного фонда. Учитывая, что трафик здесь низкий - две-три машины в сутки, проложить асфальт не представляется возможным, но в рамках статьи бюджета "Содержание дорог" можно произвести отсыпку грунта, что позволит привести дорогу в надлежащее состояние.

В двух деревнях Починок и Харламовское проживает чуть больше четырехсот человек. Но эта дорога очень оживленная, особенно летом. Отвечая на вопрос жителей о будущем муниципальной трассы, Олег Кувшинников сообщил, что здесь появится асфальтовое покрытие. Дело в том, что недалеко от этих деревень расположено сразу несколько оздоровительных детских лагерей, куда едут отдыхать со всей Вологодчины. Отремонтировать дорогу планируется до конца 2023 года.

Эстакады и мосты

Продолжает волновать граждан судьба Архангельского моста через Шексну в Череповце.

Существующий Октябрьский мост не справляется с трафиком, ведь Зашекснинский район Череповца - это самая быстрорастущая локация на Вологодчине. Уже сейчас здесь проживает около 55 тысяч человек (притом, что население Череповца составляет 300 тысяч жителей). В перспективе на другом берегу Шексны будет проживать около 100 тысяч человек.

Олег Кувшинников в ходе прямой линии признался: о том, что нужен новый мост, он думал еще пятнадцать лет назад, когда был мэром Череповца. Несколько лет ушло на составление проектно-сметной документации, поиск финансирования, работы на площадке начались в 2019 году, сейчас монтируются пролеты. Эти работы будут завершены в марте 2022 года, а испытания моста и ввод его в эксплуатацию намечены на август следующего года.

Глава региона отметил, что все работы должны быть завершены в срок, у строителей есть большой опыт работы. В частности, эти же компании работали над возведением знаменитого Крымского моста.

По числу проблем, озвученных в эфире, эта прямая линия оказалась в рекордсменах

Новые мосты появятся и в Вологде. Проектно-сметная документация по Некрасовскому и Флотскому мостам пока в стадии разработки. Эти объекты вместе с Гагаринской эстакадой должны составить малое транспортное кольцо, которое позволит создать автомобильный обход исторического центра города.

Правда, анализируя документацию по Некрасовскому мосту, Главгосэкспертиза вынесла отрицательное заключение. Сейчас проектировщик устраняет недостатки. Олег Кувшинников призвал вологжан отнестись к ситуации с пониманием.

- По Некрасовскому мосту есть замечания градозащитников и обращения жителей города, нужно, чтобы этот мост был украшением Вологды, - отметил губернатор.

Коронавирус и врачи

Конечно, спрашивали губернатора и о коронавирусе, жителей региона волновал вопрос, когда закончится пандемия. Олег Кувшинников прямо сказал: он не знает.

- Развития такой ситуации не смог предсказать ни один ученый, ни один эксперт. Все их прогнозы не выдержали критики. На сегодняшний день мы находимся на пике четвертой волны пандемии, - констатировал Олег Кувшинников.

Губернатор и сам во время прямой линии задавал вопросы. В частности, он спросил у главврача моногоспиталя Череповца Андрея Погодина, как снизить тяжесть течения коронавируса в регионе.

- Нужно усилить вакцинацию, особенно в категории 60+, - ответил врач и призвал вологжан прийти в прививочные пункты.

Пандемия коронавируса обострила и без того непростую ситуацию с медициной на Вологодчине. Дело в том, что в регионе нет своего медицинского вуза и врачей здесь традиционно не хватает. Отвечая на вопрос, есть ли шанс открыть собственный институт медицинского профиля, Олег Кувшинников рассказал, что обращался с такой инициативой в Минпросвещения. В регион приезжали комиссии, изучали состояние материально-технической базы крупнейших институтов Вологды и Череповца и пришли к выводу, что открыть при них филиал медвуза из другого региона технически невозможно. Создать медвуз с нуля - нереально. Современные медицинские институты - это гигантские образовательные объекты, опыта открытия вузов такого профиля безо всякой базы в новой России просто нет.

Поэтому Вологодчина идет по пути целевого набора. Ежегодно регион отправляет в вузы других регионов около 250 выпускников школ, они получают профильное медицинское образование, из местного бюджета им платят дополнительную стипендию. По такой же схеме оплачивается не только получение базового медицинского образования, но и интернатура. После получения диплома молодые врачи должны минимум три года отработать в регионе.

В ближайшие годы в область должны вернуться более тысячи дипломированных докторов. Пока же территории, оставшиеся без врачей, обслуживают крупнейшие больницы региона. Например, областная больница N 2, расположенная в Череповце, будет принимать пациентов из небольших поселков запада Вологодчины и организовывать выездные приемы специалистов, рассказал Олег Кувшинников, отвечая на вопрос жительницы Кадуя.

Врачей, отучившихся по целевому набору, готовы принять практически везде. Поэтому возникает ситуация, когда в Вологде или Череповце кадровый вопрос практически закрыт, а в отдаленные населенные пункты в ФАПы выпускники ехать не хотят. И это несмотря на то, что регион готов предоставить им миллион рублей в рамках программы "Земский доктор", выделить 300 кубометров древесины на строительство своего дома и оплачивать до новоселья съемное жилье.

- Мы нашли выход и сейчас по этой программе привлекаем выпускников колледжей, фельдшеров. Они также будут получать подъемные и все другие меры поддержки, - отметил Олег Кувшинников. Также губернатор отметил, что регион в большом количестве закупает медицинские автомобили, благодаря транспорту врач из одного ФАПа может обслуживать сразу несколько сел.

С минимальными ограничениями

Прозвучали на прямой линии и вопросы, касающиеся ограничений. Владелица одного из фитнес-клубов Вологды Александра Ковалева констатировала, что с введением QR-кодов число клиентов сократилось до 70 процентов. У кого-то нет антиковидных документов, у кого-то - денег, чтобы заниматься спортом в это непростое время. Ресторатор Анатолий Дианов сообщил о падении доходов в отрасли на 80 процентов.

Олег Кувшинников в первую очередь поблагодарил предпринимателей за то, что в это непростое время они продолжают работать и сохраняют трудовые коллективы.

- Мы стараемся вам помочь, вводим льготное налогообложение, налоговые каникулы, стараемся снизить нагрузку на бизнес, - отметил глава региона и сообщил, что в ближайшее время вынесет на заседание оперативного штаба инициативу, касающуюся снятия ограничений по загрузке предприятий общепита и услуг.

В Вологодской области в предприятиях малого бизнеса работают около 32 процентов жителей. Выживание небольших компаний для региона имеет принципиальное значение. Олег Кувшинников отметил, что введенные в регионе ограничения и так минимальны, что власти рассчитывают на сознательность граждан и соблюдение принятых мер.

Опыт полутора лет пандемии показал, что выживать в таких условиях можно, можно даже наполнять казну - недавно Вологодчина оказалась в тройке регионов с самым высоким профицитом бюджета.

- Это было достигнуто за счет нашей сдержанной политики в пандемию по ограничению деятельности наших предприятий. Мы смогли сохранить нашу экономику. Все предприятия с соблюдением ограничительных мер продолжили работать в регионе, увеличивая объемы производства и поставку вологодской продукции на экспорт. В результате наш бюджет имеет огромную подушку безопасности, а все эти средства будут направлены на развитие. Так что те проблемы, которые сейчас обсуждаются, будут решаться более быстрыми темпами, - резюмировал Олег Кувшинников.