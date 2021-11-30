Готовы ли отечественные ИТ-компании разрабатывать технологии

Более трехсот новых специальностей появится в российских вузах в рамках программы "Приоритет-2030", сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Каждая вторая из них связана с цифровыми технологиями и развитием искусственного интеллекта - главными векторами развития мировой экономики.

В технологической гонке, в отличие от спорта, побеждает тот, кто приходит не первым, а вовремя. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Однако полгода назад эксперты ВШЭ представили доклад, в котором отметили, что у России есть риск навсегда переместиться в группу догоняющих на мировом рынке передовых производственных технологий (ППТ).

Конечно, разработка ППТ - удел главных технологических игроков, но возникает вопрос: что делать остальным участникам экономической системы уже сегодня, какой путь выбрать - разрабатывать технологии или покупать их? С этим вопросом корреспондент "РГ" обратился к экспертам. Смириться с участью навсегда "отстающих" или перейти в группу "догоняющих" - какова эффективная стратегия для компаний, которые так или иначе являются частью большой экономической системы сегодня? Ведь так или иначе количество переходит в качество и общий настрой рынка, его изобретательская активность - индикатор, на который стоит обратить внимание.

Единого решения в вопросе "покупать или разрабатывать" нет и быть не может, предупреждает Степан Фионов, технический директор АТБ "Электроника" - наиболее рациональным является комплексный подход к проблеме, включающий предварительную оценку затрат, сроков и актуальности разрабатываемых продуктов перед выходом на рынок.

Главный вопрос здесь - вопрос времени, уверен Илья Набатов, директор по производству "Т1 Консалтинг". Пытаться качественно повторить продукты, создаваемые мировыми гигантами, не имеет особого смысла ни экономически, ни с точки зрения времени - моменту окончания разработки решение может стать неактуальным.

Чтобы вывести продукт на рынок вовремя, важно оценить возможности разработчиков, трудозатраты на доработку и зависимость от сотрудников, которые это решение разработали, напоминает Алексей Артеменко, региональный директор Qlik в России и СНГ.

Очевидно, что штатная команда лучше понимает нюансы конкретного бизнеса, комментирует Андрей Павленко CEO Scallium. Однако хватит ли у них профессиональных компетенций, чтобы сделать работу на должном уровне? В этой связи большой потенциал у вузов к НИОКР, которые могут решать конкретные задачи, будучи

своеобразными НИИ, полагает Михаил Филиппенко, гендиректор Fast reports.

Поэтому ключевой софт, от качества работы которого зависит успех бизнеса, на текущий момент все же стоит закупать. Софт более простой, который не имеет столь высокую значимость, можно и нужно разрабатывать самостоятельно, соглашается Кирилл Филенков, руководитель направления Bell Integrator.

Главный плюс готовых решений - минимизация рисков, ведь можно вложиться в разработку технологии, потратить время и средства впустую, упустив и то и другое, не достигнув желаемого результата. Например, готовое российское ПО для бизнеса - это возможность заранее рассчитать его стоимость на весь срок использования. Вместе с тем от такого ПО легко отказаться в любой момент с минимальными потерями, уверен Олег Крупенко, эксперт в области интернет-вещей.

Наиболее рациональным является комплексный подход — оценка затрат, сроков и актуальности продуктов

Если вам нужна технология, которая напрямую не работает на ваш продукт и не создает вам конкурентного преимущества сама по себе, покупайте, обобщает все плюсы покупки готовых решений Геннадий Береговский, директор по информационным технологиям, hh.ru.

К тому же никаких принципиальных ноу-хау на ИТ-рынке (например) уже около пяти лет не возникает и, главное, не очень требуется - освоить бы то, что есть, и успеть до момента, когда это решение уже очевидно устареет. Последние прорывы, как мне кажется, были связаны с финтехом, RPA (автоматизацией бизнес-процессов), беспилотниками и соответственно очередным взлетом интереса к нейросетям и data science (анализа данных), напоминает Игорь Рыжов, эксперт НИП "Информзащита".

В долгосрочной перспективе разработка технологий - независимость от поставщиков, снижение санкционных рисков, увеличение капитализации, отсутствие необходимости платить роялти. Однако это сложно, дорого и долго. Но крупные компании могут себе это позволить. Этот путь правильный в масштабах страны и выглядит обоснованным в условиях экономических войн, уверен Андрей Тотмаков, технический директор Platforma.

К тому же в России имеются достаточные компетенции, чтобы производить практически все. К сожалению, только производить недостаточно, необходимо еще и внедрять в эксплуатацию, однако стоит напомнить, что пять копеек, вложенные в отечественные технологии, выгоднее трех копеек, потраченных за рубежом, уверен Роман Румбешт, гендиректор "Результативные технологии консалтинга".

Если же остаться на уровне ранее купленной технологии, то есть шанс оказаться в ситуации советского автопрома. Если в самом начале отечественные автомобили соответствовали среднемировым стандартам, то затем без инвестиций в НИОКР, развития и модернизации безнадежно устарели. В то время как, например, японский автопром или производители электроники, получив на старте западные технологии, использовали их для развития собственных, напоминает Юрий Овчаренко, президент группы компаний IT_One.

Сегодня, например, российская ИТ-отрасль развивается в условиях глобального рынка. Российские компании имеют одну из лучших сред для создания технологий с точки зрения построения команд и при этом могут зарабатывать на реализации этих технологий на развитых рынках. Этим мы можем обеспечить экспорт продукта с высокой добавленной стоимостью и приток капитала в страну. Кажется, что в этих условиях намного эффективнее фокусировать ресурсы не на импортозамещении, а на генерации высокотехнологичного экспорта. Здесь важно отметить, что речь идет не о продаже технологий, а о продаже продукта, созданного на основании технологий, даже если это ИT-продукт, уверен Евгений Писарев, CEO Qummy.

Тем временем

Если говорить о разработке "железных технологий", то здесь прежде всего стоит вопрос затрат, насколько сложные производственные базы нужны для их реализации. Зачастую выгоднее покупать готовые полуфабрикаты и микросхемы, собирать из них конечную продукцию, нежели самостоятельно выстраивать производственную цепочку на территории одной страны, уверен Михаил Попов, основатель финтех-платформы TalkBank.

Однако для оборонной промышленности такой подход невозможен, от этого зависит безопасность страны и работоспособность устройств с последующим обслуживанием, поэтому мы вынуждены использовать проверенные, устаревшие с точки зрения технологии, но понятные и обслуживаемые нашими существующими ресурсами компоненты, рассуждает Александр Казеннов, руководитель корпоративной практики ДКИС ALP Group.

Но и в окружении технологически сильных стран можно найти свою нишу. Так, сегодня Россия занимает один процент по числу промышленных роботов, менее пяти процентов установленных в стране промышленных роботов - отечественного производства. Однако есть и исключение - сервисная робототехника. По данным IFR за 2019 год, Россия занимает второе место в мировом рейтинге производителей сервисных роботов, напоминает Павел Фролов, основатель и продюсер компании "РОББО".