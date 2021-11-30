Готовы ли субъекты МСП приобретать и осваивать отечественное ПО

Минцифры России запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. Некрупные компании могут купить отечественное программное обеспечение с 50-процентной скидкой. К инициативе уже присоединились 14 крупных производителей и продавцов российского ПО, в дальнейшем этот перечень будет только расширяться.

Что важно, "малышам", желающим приобрести софт, не придется заполнять никакие формы, сдавать отчетность. Достаточно находиться в реестре субъектов МСП налоговой службы. Готов ли малый бизнес покупать отечественное программное обеспечение за полцены, насколько востребованы подобные региональные льготы, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Распродажа отечественного софта стартовала в ноябре и продлится до конца года. Акция будет действовать и в другие периоды вплоть до 2024-го. Правообладателям и продавцам, которые предоставляют "малышам" 50-процентные скидки, федеральный бюджет компенсирует выпадающие доходы. На эти цели в текущем году заложили 965 миллионов рублей.

Малые предприниматели, с которыми побеседовала корреспондент "Российской газеты", инициативу приветствуют. Правда, они будут рады расширению перечня программных продуктов. Так, совладелица интернет-магазина детской одежды в Санкт-Петербурге Алена Лядова уже приобрела со скидкой программу для работы с маркированными товарами. Магазин сэкономит в следующем году три тысячи рублей. А вот приложений типа livechat, позволяющих консультировать клиентов в любое время в режиме онлайн, предприниматель в акционном списке не нашла.

-?Хороший "живой чат", который действительно способен заменить реального продавца-консультанта на сайте, стоит недешево, около четырех-пяти тысяч рублей в месяц, - отмечает Алена Лядова. - Мы такую программу себе позволить не можем, но с 50-процентной скидкой, наверное, рискнули бы. У российских разработчиков есть несколько хороших приложений для онлайн-консультирования. Возможно, какие-то программы попали под действие новой программы, но производители еще не объявили об этом. Если это не так, надеюсь, в ближайшее время "живые чаты" все же войдут в список субсидируемого ПО.

Владелец сувенирного магазина в одном из курортных городов Калининградской области Иван Ромашенко планирует купить по льготной цене две годовых подписки на сервис, превращающий смартфон в онлайн-кассу.

- Без скидки одна подписка стоит около трех тысяч рублей, со скидкой - полторы тысячи, - рассказывает предприниматель. - Выгода невеликая, но для моего микробизнеса любая копейка дорога. Сейчас у меня лавка площадью около 15 квадратных метров, плюсом планирую арендовать торговое место на улице. Поэтому потребуется вторая подписка.

Внедрение отечественных ИТ-продуктов может повлиять на уменьшение объемов использования "пиратского" ПО

Как пояснил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин, субсидия распространяется только на покупку облачных решений, направленных на увеличение эффективности бизнеса. Речь идет о различных системах управления ресурсами (ERP), бизнес-процессами (BPM), документами (EDMS), взаимоотношениями с клиентами (CRM). Возможно, в дальнейшем перечень субсидируемых классов программного обеспечения расширят, исходя из реальных потребностей малого и среднего бизнеса, добавил эксперт.

- Для предприятий МСП вопрос стоимости приобретаемого программного обеспечения имеет большое значение, - подчеркивает Ренат Лашин. - Предлагаемая мера позволит им вдвое сократить расходы на внедрение отечественных ИТ-продуктов. Что в перспективе, кстати, может повлиять на уменьшение объемов использования "пиратского" ПО. Кроме того, компании малого и среднего бизнеса достаточно быстрые и гибкие в принятии решений и последующем внедрении продуктов. Тем самым программа по поддержке МСП сформирует дополнительный спрос на отечественные продукты и окажет ощутимую финансовую поддержку российским ИТ-компаниям, что в целом ускорит уже набранный темп импортозамещения. Среди членов ассоциации интерес к этой мере поддержки и ожидания ее старта были очень высокими.

Замечательно, что программа позволит сократить затраты "малышей" на ПО, покупка которого является для них обязательной, развивает тему уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Так, в период обновления онлайн-касс бизнес-омбудсмен получил множество звонков от владельцев торговых точек, вынужденных нести весомые расходы на новый софт.

- В то же время важно следить, чтобы скидки были реальными, - подчеркивает Аркадий Мурылев. - Вспоминается программа утилизации старых автомобилей. Тогда автосалоны, получая компенсации от государства, подняли цены на новые машины. А клиенты фактически платили дилерам те же деньги, что и до старта программы. Кроме того, хотелось бы, что производители и продавцы ПО более активно информировали малых предпринимателей о новых возможностях. Сейчас не все компании, которые стали участниками федеральной программы, разместили на своих сайтах списки продуктов, продаваемых со скидкой. Надеюсь, это лишь вопрос времени. В целом же программу можно только приветствовать, она позволит потребителям отечественного ПО экономить, а производителям - получить новых клиентов.

В некоторых субъектах РФ действуют местные меры поддержки, направленные на развитие рынка информационных технологий. Так, первые в стране субсидии на внедрение отечественных CRM-систем ввела в прошлом году Калининградская область. На них могут претендовать все малые и средние предприятия региона.

Программу реализует региональный центр "Мой бизнес", она разделена на два этапа. Вначале аудиторы оценивают, готова ли компания к использованию систем управления взаимоотношениями с клиентами. Они изучают технологическую базу субъекта МСП, структуру штата и многое другое. Если специалисты подтверждают, что использование механизмов CRM на предприятии будет эффективным, наступает второй этап: внедрение программного обеспечения.

Все затраты на аудит, проектирование бизнес-процессов, обучение персонала, настройку CRM-системы берет на себя региональный бюджет. В рамках первого этапа стоимость поддержки одного субъекта бизнеса составляет порядка 50 тысяч рублей, в рамках второго этапа - 150 тысяч рублей. Получатель услуги платит только за подписку на программное обеспечение.

- В прошлом году заявки на цифровой аудит подали шесть калининградских предприятий, - делится информацией директор регионального центра "Мой бизнес" Кирилл Лило. - Из них пять компаний успешно преодолели первый этап и внедрили системы управления взаимоотношениями с клиентами. В этом году мы получили двенадцать заявок. Однако десяти заявителям, по мнению наших партнеров-аудиторов, еще рано использовать механизмы CRM.?Это микропредприятия со штатом до десяти человек. Им нужно немного подрасти, чтобы автоматизация бизнес-процессов принесла необходимый эффект. Поэтому услуги по цифровизации бизнеса в 2021-м мы оказали двум предприятиям. Мера поддержки продолжит действовать и в следующем году.

Производители CRM-систем, внедряемых в рамках калининградской программы, еще не стали участниками федеральной программы Минцифры (по состоянию на середину ноября). В перспективе список компаний, продающих софт субъектам малого и среднего бизнеса с 50-процентной скидкой, будет расширяться. Возможно, в ближайшие годы калининградские "малыши" смогут не только получить региональные субсидии на внедрение ПО, но и купить подписку за полцены благодаря федеральной льготе.

- Как показал опыт нашего региона, меры поддержки, направленные на цифровизацию малого и среднего бизнеса, весьма востребованы, - продолжает Кирилл Лило. - Уверен, программные продукты, реализуемые в рамках федеральной программы, будут популярны среди калининградских субъектов МСП.