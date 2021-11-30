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30.11.2021 12:28

Как изменения климата скажутся на Арктике

Текст: Александр Макаров (директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 271(8622)
Последствия изменений климата накладывают отпечаток на многие отрасли хозяйства, особенно в Арктике. В последние годы перед учеными остро стоит вопрос, как природная среда будет реагировать на изменения, как климатическая система будет развиваться в ближайшие пять, десять, двадцать лет и можно ли в будущем предсказывать возникновение опасных явлений. Для этого необходимы многочисленные комплексные исследования. Причем порой их результаты могут стать неожиданными.

Мы постоянно организовываем экспедиции в Арктику, наши ученые участвуют в важных международных проектах. Только за последние годы прошло несколько масштабных экспедиций, в рамках которых мы собрали актуальную информацию о природной среде Арктики. В условиях современных изменений климата для оценки причин и последствий этих изменений недостаточно спутниковых данных, крайне важны натурные исследования.

В Арктике за год убрали более 1,5 тысячи тонн отходов

Например, результаты одной из недавних экспедиций показали, что определяющей силой в формировании климата является именно океан, а не атмосфера. Это связано с теплыми атлантическими водами, которые проникают дальше в Арктику и расположены ближе к поверхности.

Да, наблюдается потепление, таяние льдов. Но температура, равно как и количество льда, меняется нелинейно. До того чтобы в Арктике можно было выращивать пальмы в открытом грунте, мы вряд ли дойдем в ближайшие лет сто точно, но заметная часть многолетних льдов будет утрачена, останется однолетний лед. И - увеличится зона айсбергов и торосов, которую придется пересекать или огибать. Это неизбежность, которую нужно учитывать в составлении прогнозов.

Причем ледяной покров уменьшается только в летний период, а зимой Арктика, как и прежде, остается покрытой льдом. При этом продолжительность зимы в Арктике достаточно велика, иногда до десяти месяцев. В этом году, например, ледовые условия были достаточно сложные. В восточном секторе российской Арктики, особенно в Восточно-Сибирском море, толщина льда достигала полутора метров.

Наша задача как ученых - собрать и проанализировать текущие данные, понять, куда мы все-таки движемся. Возможно, трансформация будет кардинальной, и со временем планета полностью изменит свой облик. Но есть мнения, что изменения носят цикличный характер. Здесь главный вопрос - насколько большой этот цикл: 10, 20, 60 лет или, может быть, 2000? Пока однозначного ответа на этот вопрос нет.

Таяние льдов открывает перспективы для навигации, но для ученых это огромный пласт серьезной работы. Чтобы все системы продолжали функционировать и прогнозы не теряли актуальности, нужно многое сделать. Для нас, как для науки, это большой вызов. Необходима доработка методологической научной части по прогнозированию ледовых условий для обеспечения безопасного мореплавания в Арктике в современных условиях меняющегося климата.

Температура и количество льда в Арктике меняются нелинейно

В ближайшем будущем ученые получат новые возможности. Я говорю об одном из ярких проектов ближайшего времени - создании ледовой платформы "Северный полюс". Это будет единственное в своем роде научно-исследовательское судно, которое войдет в состав нашего экспедиционного флота и станет ведущей мировой научной площадкой для проведения исследований в Арктике на десятилетия. Платформа будет являться современным аналогом дрейфующей станции. Платформу вморозят в лед, а вокруг нее развернут лагерь, в котором смогут проводить круглогодичные исследования природной среды Центральной Арктики.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Арктика: битва за ресурсы

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