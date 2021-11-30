Когда на Севмопуть придут новые ледоколы

Погодные условия обострили проблему нехватки ледоколов для северных морей. В этом году лед в Карском море и на других участках Севморпути встал уже в начале ноября - гораздо раньше сроков, сложившихся в последние семь лет на фоне потепления климата. В результате обычные суда не смогли продолжать движение без ледовой проводки, для их освобождения создали специальный штаб. При таком развитии событий стала особенно актуальной информация о ходе строительства и ремонта в Петербурге атомоходов, которые составят основу ледокольного флота страны.

Сейчас на Северном морском пути трудятся атомные ледоколы "Вайгач", "Таймыр" и "Ямал". Им больше тридцати лет, суда требуют замены, поскольку были рассчитаны только на четверть века работы. Однако ресурс "старичков" пришлось продлить до ввода в эксплуатацию новых атомоходов. Планировалось, что один ледокол будет строиться в среднем два года, но на практике этот срок увеличился до пяти-семи лет.

Первый атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" сейчас проходит ходовые испытания в Финском заливе - идет проверка всех механизмов и оборудования судна. Тестируются его скоростные и маневренные возможности, функционирование автоматики, систем навигации и связи, вертолетного комплекса.

Испытания планируют закончить 6 декабря, а сдать ледокол обещают до конца этого года. Напомним: "Сибирь" заложили еще в 2015-м, сроки сдачи не раз переносились из-за корректировки проектной документации, задержек в поставках паротурбинных установок и других проблем.

Тем временем Федеральное агентство морского и речного транспорта утвердило план расстановки ледоколов в замерзающих портах на предстоящую зиму. Его составляют ежегодно с учетом ожидаемых грузопотоков, типов судов, которые будут работать зимой, и ледовых прогнозов. Согласно этому документу, "Сибирь" уже в марте 2022-го выйдет на Севморпуть - обновлять каналы в припае и обеспечивать проводку.

Головной ледокол проекта 22220 "Арктика", который считается самым мощным в мире, начнет работу на главной северной трассе в декабре этого года. Строился он также непросто, с переносом сроков, а после своей первой зимней навигации в этом году вернулся в Петербург на ремонт в рамках гарантийных обязательств. Среди прочего, на "Арктике" заменили вышедший из строя 300-тонный гребной электродвигатель.

Кроме того, в Северной столице строятся еще три ледокола этой линейки. Следующим будут сдавать "Урал", на котором начались работы по монтажу лифтового оборудования. Судно заложено в 2016-м, сдать его в эксплуатацию судостроители рассчитывают во второй половине 2022-го. В будущем году на воду спустят ледокол "Якутия", а завершит серию "Чукотка" со сроком сдачи через пять лет.

Неизвестно, в какую сторону меняется климат, однако факт остается фактом — без ледоколов в Арктике не обойтись

Все эти новострои должны обеспечить круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики.

Ситуацию с застрявшими во льдах судами единый инфраструктурный оператор Севморпути объяснил тем, что судовладельцы понадеялись на чистую воду в это время года и не заказали ледовую проводку. Действительно, в последнее время много говорилось о том, что в развитии СМП поможет именно потепление, и неожиданно ранний лед 2021 года, похоже, для многих стал сюрпризом. Но на самом деле в долгосрочных прогнозах учитывалась как раз стабильность ледового покрова арктических морей. В материалах "Росатома" потребность в мощных атомных ледоколах обосновывается не только растущим грузопотоком, но и данными климатического прогнозирования о том, что до 2050 года общая площадь льда в Северном Ледовитом океане практически не изменится.

- Есть хорошие многолетние графики площади ледового покрова, и мы обратили внимание, что в последние пять-семь лет льда в арктических морях меньше не становится, - отметил руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша на Дне Арктики в Петербурге. - Как-то я спросил известного академика: климат действительно меняется? Он ответил, что да, но еще неизвестно, в какую сторону - потепления или похолодания. Конечно, этот вопрос должны изучать специалисты, а мы занимаемся инфраструктурой. Однако факт остается фактом - без ледоколов в Арктике не обойтись.

События на Севморпути показали, что климатические процессы сложнее моделей, построенных человеком, считает генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

- Широко распространена точка зрения, согласно которой в Арктике развивается линейный процесс потепления. Однако ситуация на Севморпути свидетельствует, что абсолютизация построенных моделей, их некритическое применение в реальных условиях Севера ошибочны. Атомные ледоколы будут востребованы в высоких широтах даже при радикальных климатических сценариях, предполагающих таяние льда в акваториях СМП. Но в действительности всеобъемлющих и непротиворечивых прогностических моделей будущего в части климата пока не существует, - утверждает эксперт.

Кстати

В арктических морях работают и неатомные ледоколы. Их расстановка обычно практически не меняется. Но в этом году небольшие изменения произошли в Беломорском бассейне. В Архангельск из Сабетты "перебросили" дизель-электрический ледокол "Тор", построенный в 1964 году в Финляндии. А "Капитан Косолапов", много лет отработавший в Поморье, перешел на Балтику - в Выборг.

Всего в Белом море будут работать пять ледоколов. Основные районы - акватория порта Архангельск и подходы к порту Кандалакша. При необходимости часть судов направят бороться со льдом в Онегу и к морским терминалам Северодвинска.