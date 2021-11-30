Под Калининградом полиция задержала в море дайверов с янтарем

Более 10 килограммов незаконно добытого солнечного камня изъяли калининградские полицейские у дайверов в Балтийском море.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, спецоперация по пресечению незаконной добычи янтаря-сырца проводилась в двух районах области - Светлогорском и Зеленоградском.

Задержаны трое дайверов. Двое из них, по данным полиции, выходили в море на надувных лодках с подвесными моторами и погружались на морское дно, используя легкое водолазное оборудование. Грунт на дне они размывали с помощью самодельного водометного оборудования, которое устанавливали на лодочные моторы.

Третий задержанный погружался под воду, используя электро-буксировщик, и добывал янтарь подручными средствами. Чтобы взять всех троих с поличным, полицейские использовали быстроходные моторные лодки.

У подводных старателей изъяты две моторные лодки, электро-буксировщик, водометные приспособления, акваланги и незаконно добытый янтарь. Составлены протоколы по административной статье "Самовольная добыча янтаря". Выяснилось, что самый молодой из дайверов-янтарщиков уже привлекался по этой статье. Если это подтвердит проверка, ему будет грозить уже уголовное наказание.