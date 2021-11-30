Поморье планирует в два раза увеличить количество саженцев

В правительстве Архангельской области прошло третье заседание лесного совета, созданного год назад по предложению главы региона Александра Цыбульского. Напомним: представители правительства Поморья, бизнеса, федеральных ведомств, науки и образования обсуждают в рамках новой общественной структуры наиболее острые темы развития ЛПК.

- Во многом благодаря деятельности лесного совета Архангельская область звучала на площадках профессиональных форумов, в правительстве РФ как инициатор важных решений, посвященных развитию лесопромышленной отрасли России. Предложения совета поддерживаются другими субъектами страны. Часть уже получила практическую реализацию, - сказал Александр Цыбульский.

Так, члены лесного совета на всех федеральных площадках предлагали изменить подход к проведению инвентаризации лесов, без которой невозможно стратегическое планирование, а значит, и развитие сферы ЛПК в целом. В итоге с 1 января 2022 года полномочия по лесоустройству переводятся с регионального на федеральный уровень - это позволит значительно увеличить качество и скорость инвентаризации.

Ускорение лесоустройства станет возможным благодаря федеральному финансированию работ - так, до 2030 года планируется провести инвентаризацию 73 процентов лесов Архангельской области: то есть ежегодно исследовать по четыре миллиона гектаров. Для сравнения: начиная с 2012 года лесоустройство проведено на восьми миллионах.

Вместе с тем представители бизнеса предложили внести корректировку в планы по инвентаризации зеленых ресурсов - сделать акцент не на неиспольуемых лесах, а на территориях, где ведутся рубки. Более того, бизнес готов принять участие в софинансировании работ. Губернатор поддержал: в первую очередь лесоустройство необходимо проводить именно на территориях с высокой экономической активностью.

- Для нас актуально понять, каким объемом ресурса обладают наши арендаторы. На основе этих данных рассчитываются экономические модели, налоговые, неналоговые отчисления, экспорт и другие важные показатели, - подчеркнул Александр Цыбульский.

Сегодня на федеральном уровне критерии по проведению лесоустройства в отдельных лесничествах еще разрабатываются.

Глава региона предложил консолидировать позицию архангельского бизнеса, принять участие в выработке критериев, но при этом оставить возможность для точечных поправок по отношению к территориям с уникальными условиями.

На заседании лесного совета оценили также, как сегодня проводится возвращение "зеленого золота"на территории вчерашних рубок. По словам губернатора, современные технологии требуют новых подходов к лесовосстановлению. Так, сегодня в Архангельской области выращивается около 18 миллионов саженцев ели и сосны. Из них практически половина - с закрытой корневой системой. Ученые считают, что именно такие "малыши" приживаются лучше всего.

- На базе подразделений Единого лесопожарного центра региона действуют шесть питомников для выращивания сеянцев, которые не только полностью покрывают потребность центра в посадочном материале, но и реализуют его сторонним организациям, - сообщил заместитель министра природных ресурсов и ЛПК региона Иван Шаталин. - Для увеличения объемов производства реконструируются два лесопитомника ЕЛЦ.

Более того, сегодня выращиванием посадочного материала в Архангельской области занимаются и представители бизнеса.

Так, восемь лет назад в Устьянском районе был построен государственный селекционно-семеноводческий центр. В 2016 году группа компаний "УЛК" начала его масштабную модернизацию, благодаря чему выращивание сеянцев с закрытой корневой системой удалось увеличить почти на четверть - до девяти миллионов ежегодно. Тем временем в Шенкурском районе сеянцы с закрытой корневой системой уже несколько лет выращивает "Регион-лес", проектная мощность шенкурского питомника - 800 тысяч штук ежегодно.

Сегодня регион обеспечивает себя посадочным материалом, но с учетом роста потребности и перехода на современные способы выращивания леса региональные власти прогнозируют дефицит саженцев. Как его компенсировать? Во время заседания совета глава группы компаний "УЛК" Владимир Буторин рассказал о планах увеличить к 2024 году производство саженцев с закрытой корневой системой до 40 миллионов штук.

Более того, выращивать посадочный материал собираются и на Архангельском ЦБК.?Как сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Зылёв, комбинат уже приступил к строительству лесосеменного центра, а объем инвестиций в это производство превысит 500 миллионов рублей. В центре будут выращивать до девяти миллионов саженцев ежегодно.

Наука - в помощь: по словам ректора Северного (Арктического) федерального университета Елены Кудряшовой, в научно-образовательном центре "Российская Арктика" сейчас разрабатывают технологии гидропонного выращивания сеянцев в лаборатории и пилотном питомнике. В НОЦ сегодня подбирают оптимальный состав субстрата (с использованием торфа) для северных саженцев, а также создают технологию их выращивания в саморазлагающихся кассетах (взамен пластиковых, которые приходится использовать сейчас).

Как резюмировал Александр Цыбульский, с учетом имеющегося опыта и растущей потребности в посадочном материале, Поморье имеет все шансы обеспечивать саженцами хвойных пород не только лесопользователей региона, но и предприятия других субъектов СЗФО.