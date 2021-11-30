Регионы СЗФО претендуют на рекордное финансирование проекта "Чистая вода"

Регионы Северо-Запада претендуют на рекордное федеральное финансирование в рамках федерального проекта "Чистая вода".

Так, Вологодская и Архангельская области в следующем году направят на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения более 700 миллионов рублей. Кроме того, некоторые субъекты реализуют проекты, улучшающие качество питьевой воды, за счет региональной казны.

Вологодская область запустила региональную программу реконструкции и строительства систем водоочистки "Вода Вологодчины" еще в 2016 году, задолго до старта федерального проекта "Чистая вода". За шесть лет удалось реализовать порядка 19 важных мероприятий общей стоимостью около 400 миллионов рублей.

Запуск федерального проекта позволил нарастить объемы финансирования. В текущем году на строительство и реконструкцию семи объектов питьевого водоснабжения в рамках "Чистой воды" в Вологодской области направили 951 миллион рублей. Благодаря богатому опыту в реализации подобных проектов Вологодчина вошла в число регионов, получивших наиболее серьезную федеральную поддержку. Ведь показатель качества питьевой воды в Вологодской области был одним из самых низких в РФ.

Все работы идут в графике. В Вологде, Бабаево, Соколе, Харовске и поселке Чагода системы водоснабжения построят или реконструируют до конца года. В Белозерске и Устюжне проекты являются переходящими, их реализация продолжится в 2022-м.

В 2022-2023 годах объем финансирования проекта "Чистая вода" в регионе составит около 2,8 миллиарда рублей. Из них федеральный бюджет выделит 2,6 миллиарда, областной бюджет - 109 миллионов, бюджеты муниципальных образований - 161 миллион рублей. Продолжится строительство очистных сооружений водоподготовки в Устюженском районе и реконструкция водозабора в Белозерске, стартуют мероприятия в Сокольском, Череповецком, Тарногском районах и ряде других муниципалитетов.

- Здорово, что на реализацию проекта "Чистая вода" удалось привлечь серьезное финансирование из федерального бюджета. С 2019 по 2024 год на реконструкцию и модернизацию объектов питьевого водоснабжения Вологодской области планируется направить более пяти миллиардов рублей, - рассказывает председатель комитета по экологии и природопользованию парламента Вологодской области Людмила Гусева. - За пятилетний период будет реализовано 45 мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.

В Архангельской области на "Чистую воду" в следующем году также предусмотрели более 700 миллионов рублей. В целом же объем финансирования до 2024 года превысит три миллиарда рублей. В планах - построить и реконструировать 22 объекта водоснабжения, что позволит обеспечить качественной питьевой водой около 150 тысяч жителей Поморья.

В то же время 73 населенных пункта, в которых вода не соответствует нормам, не обеспечены финансированием. Чтобы исправить ситуацию, регион в этом году приступил к разработке проектной документации на модернизацию еще 21 объекта водоснабжения. Стоимость ремонтных и строительных работ оценивается примерно в 2,5 миллиарда рублей. Если Архангельская область получит дополнительные средства, проекты запустят в 2023 году.

В Калининградской области в рамках федерального проекта в этом году реализовали два крупных мероприятия. В поселке Нивенское продолжилось строительство водонасосной станции, станций саночистки и обезжелезивания. А в поселке Васильково стартовала реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Кроме того, сетевое хозяйство в эксклаве приводят в порядок за счет региональной программы конкретных дел. Так, в поселке Домново в 2021-м заработала мобильная станция водоподготовки. Теперь вода здесь соответствует нормативам. Подобные проекты в ближайшее время реализуют и в других населенных пунктах, также в рамках областной программы.

Прямая речь

Дмитрий Кириллов, руководитель Росводресурсов:

- В советское время на территории РСФСР изымали по 127 кубокилометров воды в год, сейчас - 54-57 кубокилометров. Причем вода, которую забирают, например, для тепловых электростанций, возвращается обратно такой же чистой. Тотальная очистка нужна примерно 30 процентам сбрасываемой воды.